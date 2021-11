La bilogía juvenil chilena Still with you sigue el romance entre Jong Sungguk y Moon Daehyun, y centra su relato en temas como el paso a la adultez, la dependencia emocional y la búsqueda de la identidad. El primer libro causó polémica entre los fans de BTS.

Más de 30 mil ejemplares de Still with you se han vendido en Chile en menos de un año. La novela de la autora bestseller nacional Lily Del Pilar ha roto récords y se ha posicionado como uno de los fenómenos de la literatura juvenil local.

A seis meses de la publicación de la primera parte de esta historia, ahora llega Still with me, el desenlace de esta romántica bilogía.

Este éxito no ha estado exento de polémica. El primer libro fue criticado por una parte del fandom chileno ARMY, seguidores de BTS, debido a que la historia está inspirada en un fanfiction que Del Pilar escribió sobre dos integrantes de la banda y publicó originalmente en la plataforma Wattpad.

La escritora denunció que algunos fanáticos incluso han llegado al extremo de acosarla de forma personal.

La sinopsis de Still with me es: “El oficial Jong Sungguk jamás imaginó que, en una tarde de lluvia, encontraría a un chico llamado Moon Daehyun atrapado en el ático de una casa de clase media en la ciudad de Daegu, Corea del Sur. Todo parecía ir bien hasta que Daehyun desaparece de forma repentina. De él solo queda un rastro de sangre y una pregunta: ¿se puede extrañar a alguien que te hizo tanto daño? La historia continúa exactamente en el punto donde terminó la primera parte del relato.”

Respecto a la secuela, Lily del Pilar comenta en un comunicado que “Still with me comienza con la escena que finaliza Still with you, ya que originalmente fue escrito como solo una novela que se dividió en dos partes para su comercialización”.

“Tuve la fortuna de haber escrito Still with you y Still with me juntos. Still with me ya estaba cerrado, pero sin edición, cuando salió a la venta Still with you, así que no tuve esa presión generada por la primera parte”, añadió.

Editorial Planeta la describe como “una adictiva novela de superación –con tintes de suspenso–, sobre el paso a la adultez y la identidad.”

“El tema principal de Still with me es la búsqueda de la independencia afectiva y emocional (…) Es una novela de crecimiento personal que se entrelaza con una relación amorosa”, afirma la autora.