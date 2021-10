La joven escritora nacional Lily Del Pilar utilizó sus redes sociales para denunciar el acoso y hostigamiento del que está siendo víctima por parte de algunos fans de BTS.

La autora publicó recientemente su libro llamado Still With You, obra basada en un fanfiction que escribió sobre la boyband surcoreana en la plataforma para escritores Wattpad.

Sin embargo, algunos seguidores del conjunto comenzaron a acusar a Lily por, supuestamente, aprovecharse de la fama de BTS para así poder vender su libro. Incluso, empezaron una campaña para enviar correos a Big Hit (agencia de BTS) y así pedirles que demanden a la autora.

Específicamente, apuntan a la escritora por llamar a su obra Still With You, mismo nombre de una de las canciones de Jungkook, integrante de BTS.

Además de asegurar que romantiza ciertos temas que no deberían romantizarse, argumentan que busca lucrar con los miembros de la agrupación. A modo de ejemplo, critican que los protagonistas se llamen Jong Sungguk y Moon Daehyun debido a la similitud que tienen los nombres con Jungkook y Taehyung, integrantes de BTS.

“Favor ayúdenme”, comenzó señalando la joven escritora en sus redes. “Llevo semanas siendo acosada por un grupo de personas que día a día empezó a ser masivo. Pero todo explotó hace unos días cuando una persona en Twitter hizo una planilla para enviarles correos a la empresa de los chicos, puesto que no les gustaba que hubiese llamado a mi libro Still with you”, continuó.

“Es decir, no podía titular a Still with you como Still with you porque el título le pertenecía a la canción, por tanto le correspondía sólo a la canción llamarse así”, agregó.

En su defensa, Del Pilar indicó que si bien tomó el nombre de la canción de Jungkook, el libro no tiene relación con la letra del tema.

En tanto, precisó que el libro tiene el título de una canción de Jungkook porque se inspiró en los integrantes de BTS para escribir la historia, “de la misma forma que los chicos se inspiraron en la novela Damian y Mapa del Alma para crear las series Wings y Map of the soul”.

Lily señala que ha recibido múltiples mensajes de odio a través de sus redes sociales, lo que la obligó a filtrar los comentarios para que dejaran de aparecer en su inicio. “No podía ni siquiera ir a ver videos a TikTok para distraerme, porque estaba repleto de comentarios de odio”, escribió.

“No olvidemos cuando en abril un grupo de personas se organizó para denunciarme 85 veces hasta que lograron que borrasen la historia de Wattpad”, prosiguíó.

“No es algo de ahora, ni tampoco algo de hace unas semanas. Es algo de hace meses. Sólo que ahora terminó por estallar de manera masiva”, puntualizó.

BioBioChile se contactó con Editorial Planeta para tener una declaración al respecto, sin embargo rechazaron realizar declaraciones, tanto de su parte como de la autora.