“Yo hallo que son muy llorones, sí. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso”. Esa fue la frase que lanzó el actor nacional Jaime Vadell hace algunos días en referencia a sus colegas actores.

Los epítetos del hombre detrás de “El Conde”, y tantos otros personajes emblemáticos, no se detuvieron ahí, puesto que incluso afirmó que “a los colegas les ha dado por llorar. No hay que llorar (…) Si no hay colegios, qué se va a estar pidiendo plata para obras de teatro, creo que es un despropósito”.

Sus palabras calaron en el gremio, quienes en una reciente declaración a la que tuvo acceso BioBioChile, afirmaron que, por el contrario, de ser “mantenidos por el Estado”, aún viven precarias condiciones laborales.

“Creemos importante señalar que el Estado tiene la responsabilidad de respetar el derecho y de generar acceso y desarrollo de la cultura y las artes, y que las demandas del sector poco tienen que ver con querer que este los mantenga, sino más bien con otorgar la dignidad mínima a sus trabajadores que no se encuentran en el reducido grupo de quienes cuentan con privilegios en un país profundamente centralista, segregador y desigual”, escribieron en el documento firmado por más de 100 trabajadores de las culturas y las artes a lo largo del país.

A lo que agregaron: “Las condiciones de trabajo en el sector teatral se mantienen en la precariedad”, afirmaron para luego detallar que muchos artistas “trabajando en negro”, y se ven obligados a crear personalidades jurídicas o empresas que poco tienen que ver con la actividad. Todo esto, cuando se cumplen los pagos, puesto que existen casos en los que no ocurre.

Sumado a ello, los trabajadores culturales también aprovecharon de deslizar una crítica al Gobierno respecto a las promesas de campaña: “El aporte del estado al sector cultural se mantiene en el 0,4%, muy por debajo del 1% comprometido en el programa de gobierno”.

“El 2% para cultura de los gobiernos regionales para este 2024 estuvo a punto de ser omitido de la glosa, si no fuera por la gestión de las organizaciones culturales”, afirmaron.

Tras ello, aseguraron que aún “queda mucho trabajo por hacer” con el fin de desarrollar la cultura en el país, todo esto con el objetivo de que “en algún futuro librarnos de la perversidad de concursar por un derecho”, cerraron.