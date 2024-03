La muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, es llorada en todo el mundo, pero en pocos sitios con tanta reverencia como en la industria del manga.

Siendo uno de los creadores de los pilares del shonen, los primeros en reaccionar fueron algunos de los exponentes más importantes de este género: Masashi Kishimoto, autor de Naruto y Eiichiro Oda, de One Piece.

Éste último escribió una dedicatoria en la icónica revista Shonen Jump, en la cual expresó que “es muy pronto, el vacío es demasiado grande. La tristeza me invade cuando pienso que no lo volveré a ver”.

“Creó una era en la que tanto adultos como niños pueden disfrutar leyendo manga. Nos mostró el sueño de que el manga puede llegar a todo el mundo”, recalcó Oda, recordando sus momentos más íntimos con Toriyama: “Le admiro mucho desde que era niño, así que recuerdo el día en que me llamó por mi nombre por primera vez. Recuerdo el día en que utilizó la palabra ‘amigo’ para referirse a mí y a Kishimoto. También recuerdo la última conversación que tuvimos”.

Por su parte, Kishimoto se refirió a Toriyama como su “maestro”, citó Time.

“Siento una tremenda sensación de pérdida, más que cuando terminó Dragon Ball. Todavía no sé cómo lidiar con este vacío en mi corazón. Ni siquiera puedo leer Dragon Ball, que me encanta…”, lamentó Kishimoto. “Rezo para que Akira Toriyama-sensei descanse en paz”.

Por su parte Hiro Mashima, creador de Fairy Tail, lamentó su partida expresando en su cuenta de Twitter/X que “sin Toriyama-sensei, no me habría convertido en artista de manga”.

Yusuke Murata, artista de One Punch Man, también acudió a la misma plataforma para expresar que “fueron muchas las cosas que recibí de Toriyama-sensei, las que sólo él podía dar. Rezo para que descanse en paz”.

“Extrañamente, no siento en absoluto que haya fallecido. Quizás porque para mí, él era casi como una estrella en los cielos incluso antes de morir”.

En tanto, Takehiko Inoue, creador de Slam Dunk y Vagabond, expresó en la misma red social que “simplemente no puedo aceptarlo. Gracias, Toriyama-sensei”.

