Un deportista que irrumpió en la escena local en el marco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue Hugo Catrileo, sureño de corazón que dio la gran sorpresa en la disciplina de la maratón y alcanzó la medalla de plata en Maratón en una ardua competencia.

Además, el oriundo de Puerto Saavedra en la región de la Araucanía también ha cosechado brillantes logros a nivel nacional, luego de registrar el récord en alcanzar los 21k en la Maratón de Santiago en el 2023 con un cronometro de hora, cuatro minutos y 12 segundos.

Por otra parte, volvió para alcanzar la gloria en la edición del 2024 en la mencionada competición nacional y se quedó con la plata al registrar 1:03:26 a solo 3 segundos del primer lugar, Carlos Díaz.

Ahora, comienza su preparación para lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024, donde actualmente posee el ranking necesario para ingresar de lleno a la cita de los 5 anillos.

En conversación exclusiva de BioBioChile, Hugo se sinceró y habló de como comenzó su gusto por el deporte Maratón, además de revelar preparación para la gesta que logró en los Juegos Panamericanos, una que lo puso en el radar de los históricos competidores en el atletismo a nivel nacional.

¿Cómo partió tu gusto por el deporte?

-Todo comenzó por algo personal, siempre soñé con ser deportista y mi amor por el fútbol desde niño era muy fuerte.

Pero también me llamaba mucho la atención el atletismo y el ciclismo. De hecho, salía en mi bici y me imaginaba que era un competidor.

“Siempre quería competir y mejorar”

Sin embargo, mi manera de pensar en el deporte nunca fue de carácter recreativo, siempre quería competir y mejorar.

Fue así que en el liceo me descubrieron que tenía condiciones para correr y me gustó la forma de ese deporte, donde siempre depende de uno rendir al máximo, ya que es un deporte muy personal.

Eso es lo que me encanta de esto, que depende de mí el rendimiento que obtengo en cada prueba y competencia.

Desde ese momento fui creciendo y pase a mi entrenador actual, Víctor Belmar, con quien llevó mas de 11 años entrenando, practicando y mejorando en cada aspecto.

Además, Gatorade ha sido muy importante en mi carrera, me han ayudado e impulsado a seguir y alcanzar cada uno de mis sueños.

¿Cómo te ha ido con los patrocinadores y cuál es tu visión con lo económico para un deportista de tu estilo en Chile?

-El deporte de alto rendimiento acá en Chile no es algo que se preocupe de lo monetario, se preocupa por lo pasional. Y en lo personal, pasional yo no soy. A mi me gusta la maratón y hago lo mejor posible, pero si no lo hiciera profesionalmente yo seguiría con el deporte, seguiría corriendo de manera amateur.

Pero también lo veo desde el ámbito monetario. A mí no me mata solo ponerme la camisa de Chile.

Esto no es como ser un futbolista. Cuando eres un futbolista, solo vales como un artículo y monetariamente estás bien y eso te hace rendir o no rendir.

Pero acá no es así, acá te meten en la cabeza de que tienes que rendir para representar a un país, no te ven como un articulo y yo creo que así es como tenemos que vernos, como un artículo que sea atractivo para las marcas y poder conseguir de esa manera auspicios y patrocinadores.

Yo creo que en el alto rendimiento acá en Chile debemos trabajar más como personas con posibilidad de tener un provecho fuera de lo deportivo.

El profesionalismo acá no existe.

Es mi visión en este deporte, a mi nunca me vas a escuchar decir “quiero ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla”. Claro que lo quiero y necesito eso, pero es porque es mi trabajo, no por un deseo que me hayan inculcado de chico.

Quiero poder llegar un día y que dos o tres generaciones que vengan puedan ser profesionales, que vean esto como un trabajo y no como una pasión, porque acá no vas a ganar plata.

El fútbol está bien y nosotros somos los que estamos mal, a nosotros nos lavan la cabeza desde niño haciéndonos creer que tenemos que esforzarnos al máximo porque nuestro premio es poder colocarnos la camiseta de Chile.

Yo tengo como patrocinadores centrales a Adidas y Gatorade.

Su paso por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

El chileno fue una de las sensaciones del Team Chile en los Juegos Panamericanos, pero para conseguir la medalla de plata, debió prepararse de una gran manera, viajando a diferentes alturas para lograr el punto perfecto y correr hasta la meta alcanzando el podio.

¿Cómo fue la preparación para los Panamericanos de Santiago 2023?

-Mi preparación para los Panamericanos es la misma que estoy diseñando pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mis entrenamientos se dividen entre viajes a México y acá en Chile.

Hago una preparación con 2 alturas, debido a que viajo a Toluca a entrenar sobre los 2.700 metros de altura y luego acá en Chile lo hago entrenando al nivel del mar.

Con mi equipo estamos cerca de un mes en México y luego un mes acá en Chile.

Este es un tipo de entrenamiento para ejercitar bien el tema de la dosificación de oxigeno en diferentes alturas.

Allá practico la oxigenación y es como correr sin cansarse y acá, la velocidad en la competencia y una mejor adaptación a la carrera.

¿Cómo fue compartir con los diversos deportistas en la Villa panamericana?

-Como deportista ya estamos acostumbrados a vivir los campeonatos internacionales, pero sin dudas que fue una muy bonita experiencia.

Los Juegos Panamericanos instalaron un precedente en el deporte en Chile y para mí como atleta fue muy bonito todo lo que rodeó a los Juegos.

Desde la Villa Panamericana, el trato con los trabajadores de la villa fue una de las cosas que más rescato.

Cuando uno viene del sur, tiene la mentalidad de que todos en Santiago son pesados, pero fue algo totalmente diferente, ya que todos los trabajadores fueron muy importantes para todos los chilenos que estuvimos ahí.

Los Panamericanos fue en parte un evento que cambió mi vida deportiva.

La medalla de plata

¿Qué pasó por tu cabeza cuando corrías rumbo a las medallas?

-Uff, la verdad es que en el momento no le tomaba tanto el peso, entonces para mi era una competencia y solo me centraba en alcanzar al primero.

En uno de los últimos tramos, espere el lugar donde estaba la gente reunida para poder tomar un impulso y rematar lo que restaba de competencia.

Ya cuando me acercaba a la meta y veo las medallas en el camino, dije “estoy listo, cumplí con el objetivo de estar dentro de los primeros 3”.

Sabía que estaba dentro de los mejores 10 rankeado de los Panamericanos, pero tenía la mentalidad en la victoria y sabía que venía fuerte, en casa y con todo a mi favor.

Así fue que cruce la meta y me dije “objetivo cumplido, hice lo que vine a hacer y ya puedo soltar este respiro de relajo”.

Hasta ahí no le tomaba el verdadero peso a lo conseguido. Sabía que después venían las entrevistas y todo, pero cuando me senté a descansar por un momento, tomé el celular y vi YouTube, las noticias y vi que todos los canales estaban hablando de lo conseguido.

Ahí fue donde recién me detuve a pensar en que lo conseguido fue verdaderamente grande.

Patrocinadores y auspiciadores tras Panamericanos

Luego de la gesta y hazaña conseguida, es de esperarse un crecimiento en los patrocinadores y auspiciadores para las carreras de los diversos deportistas que brillaron en los Panamericanos, pero lo comentado por Catrileo habla de un escenario totalmente opuesto.

¿Hubo algún aumento en patrocinadores tras tu medalla en los Panamericanos?

-La verdad es que no. Si he tenido mucho apoyo anímico y todo, pero seguí con las marcas que ya estaban conmigo y sobre todo con Adidas y Gatorade.

Ahora sí comencé a trabajar con Alemana Sports (es parte de la Clínica Alemana), pero sigo con los mismos la verdad.

No cambio mucho mi vida deportiva tras la medalla.

Ahora, Catrileo apunta a un nuevo evento a nivel internacional, los Juegos Olímpicos de Paris 2024, certamen al que espera llegar tras la ratificación mundial que será la segunda semana de mayo.

¿Qué se viene para ti en lo que resta del 2024?

-Tengo organizado mi calendario con los Juegos Olímpicos de París como evento destacado.

Parte de la preparación fue la Maratón de Santiago y después de eso voy a Temuco (Puerto Saavedra) a hacer mi maleta y emprendo rumbo hasta Toluca en México por 3 semanas y luego me voy a España por un mes aproximadamente.

Luego me devolveré a Toluca a hacer el entrenamiento de altura nuevamente y bueno, mientras estoy en España tengo pensado competir en algunas carreras durante mi estadía.

¿Un llamado para las nuevas generaciones que verán tu logro en los Panamericanos?

-Que siempre se esfuercen al máximo por conseguir sus sueños. También es muy importante ‘creer’ en lo que puedes hacer.

La vida de un maratonista es muy sola y tienes que lidiar mucho con la soledad, por eso tienes que tener una buena comunión entre el cuerpo y la mente.

También es importante no limitarse si no se cuenta con el apoyo, porque entre más trabajes y mejores, los apoyos irán llegando a ti.

Si quieres tener mariposas en tu jardín, mejora tu jardín y no salgas a buscarlas y si no cuentas con algo bueno para sustentarlas.