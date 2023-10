El 30° Festival Internacional de Cine de Valdivia, que inició ayer en la madrugada tuvo su primera actividad con la selección de cuatro categorías de Cine Chileno del Futuro de Encuentros Australes, el que contó con alrededor de 600 personas en el teatro Cervantes.

El concurso exprés por el que compiten 22 organizaciones busca reemplazar los dineros retenidos por la circular 20 del Ministerio de Hacienda. Desde la organización del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICV) aseguran que si no obtienen los recursos, éste podría ser el último certamen.

A fines de esta semana, se espera conocer el resultado del concurso que tuvo que abrir de inmediato el Consejo Regional de Los Ríos, para traspasar como máximo 100 millones de pesos a los organizadores del Festival de Cine de Valdivia.

Recordemos que el certamen se quedó sin 170 millones de pesos que habían sido aprobados con el pleno del CORE en una votación a mano alzada. Recursos que no pudieron ser usados por el FIC Valdivia porque el Ministerio de Hacienda puso freno al traspaso debido a las irregularidades detectadas a raíz del Caso Convenios, que afectó a diversas instituciones estatales a lo largo del país.

Pese a lo anterior, la ceremonia de inauguración que fue conducida por la actriz Mariana Loyola y contó con la presencia de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

La titular de la cartera señaló que “la descentralización es uno de los ejes centrales del gobierno del Presidente Gabriel Boric y de nosotros como Ministerio de las Culturas, por lo que es muy importante estar aquí y ser testigo de cómo el trabajo sostenido del equipo detrás de FIC Valdivia lo ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país”.

Homenaje de los 30 años

El Gobernador Regional de Los Ríos, Luis Cuvertino Gómez, pese a las dificultades, valoró que se haya logrado dar el pie inicial al Festival del Cine.

“Ha posicionado a la región a nivel nacional y extranjero. Este certamen nos permite también hermanarnos en las grandes causas, entre ellas, la regionalización, creando espacios para una sociedad más democrática”, destacó.

En este contexto, señaló que si bien “se cerró nuestro concurso, ellos (otros que) postularon junto a 21 proyectos más, esperamos que no tengan problemas, porque más allá de la visibilidad administrativa, este proyecto le da mucho valor a la visibilidad técnica y a algunos criterios que se fijaron que cuadran con aquellos proyectos que se calificaron como emblemáticos (…) hubo más demanda de lo que se esperaba”.

Sin embargo, debido a este recorte presupuestario, el Festival este año cuenta con 2 salas menos, además tuvieron que prescindir de algunos invitados internacionales, el catálogo del festival impreso y una reprogramación de las películas.

Además del FIC Valdivia, al concurso exprés también postularon: el festival Pichiqueche, el festival Alerce Milenario, un encuentro folclórico de la comuna de Los Lagos, un encuentro nacional de orquestas latinoamericanas, entre otros. El resultado se debería conocer el jueves o vienes de esta semana.

Fueron 11 los cineastas latinoamericanos destacados por los 30 años que han tenido un paso destacado por FIC Valdivia: Ignacio Agüero, Juliana Anteunes, Joaquín Cociña, Alexandra Cuesta, Claudia Huaiquimilla, Sebastián Lelio, Cristóbal León, Azucena Losana, Martin Rejtman, Kiro Russo y Dominga Sotomayor.

Falta de fondos

El director del FIC Valdivia, Raúl Camargo aclaró que se está celebrando el festival sin los recursos suficientes.

“Lo estamos celebrando sin saber si tenemos los recursos para hacerlo”. Agregó que confía en el gobierno, ya que los fondos provienen de distintas fuentes públicas.

Además, destacó que la región es conocida por incursionar en el área cinematográfica y destaco que son conocidos como la ciudad del cine, por ende que se merecen tener un evento de esta magnitud, independiente que aún no sabe si podrán financiarlo.

“Si no ganamos ese proyecto básicamente vamos a celebrar un festival, pero a su vez, vamos a celebrar el fin del festival, esa es la verdad. Queremos ganar ese fondo, obvio que sí, se pone en riesgo el futuro del festival si no lo ganamos, por supuesto que sí, pero no queremos que eso implique más bien una suerte de competitividad con los otros veinte y tantos proyectos (…) esperamos que haya una solución más integral para que la cultura de la región sea eso, algo comunitario”, sostuvo.

Por otra parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo precisó que en el Gobierno existe la voluntad de aumentar el apoyo presupuestario para las actividades culturales a lo largo del país, como es en el caso de este festival.

“Estamos en un momento efectivamente delicado respecto del financiamiento, pero en este caso el festival y la corporación recibe también aportes no solo para su realización sino para la realización de distintas actividades que se prolongan durante el año y que nos permiten, sobre todo, que tenga un impacto no solo en la comuna, sino a nivel regional, y poder llevar el cine a niñas, niños, personas mayores y también con una mirada de inclusividad”, subrayó.

Obras ceremoniales

Este año, la edición del festival inició con una ceremonia dirigida por la actriz chilena Mariana Loyola, a quien acompañó el conocido locutor de radio, Fernando Solís, y que contó con la presencia de su fundadora e impulsora Lucy Berkhoff.

La película que abrió el área cinematográfica fue “Mudos Testigos”, del realizador colombiano Luis Ospina, fallecido en 2019, que completó su colaborador Jerónimo Atehortúa y que a través de un collage de escenas sacadas de una veintena de películas mudas -rodadas entre 1922 y 1937- cuenta una historia de amor imposible.

A su vez, la cinta principal está a cargo de María Aparicio, quien retornó a Valdivia con “Las cosas indefinidas” tras ganar el premio al mejor largometraje, titulado “Sobre las nubes” en 2022.

Para la clausura, otra obra destacada es el estreno en Latinoamérica del largometraje inconcluso “El realismo socialista”, filmado en 1973 por el cineasta chileno Raúl Ruiz durante la dictadura de Augusto Pinochet y terminado en 2023 por Valeria Sarmiento.

Reconocimiento y trayectoria

Durante la inauguración se dieron a conocer detalles de las películas que forman parte de la Selección Oficial de FIC Valdivia 2023, los jurados que tendrán la tarea de evaluar y premiar las películas además de los Films de Apertura, Central y Clausura, Homenajes, Gala Internacional y Gala Chilena.

Por su parte, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann Fecci, sostuvo que es un momento ideal para destacar las razones tras la inversión del municipio en el festival.

“La convicción que hubo en los orígenes es la misma con que nosotros conducimos la ciudad. Pensamos en grande, creemos que el potencial de nuestra hermosa ciudad merece ser conocido en el mundo entero (…) Reafirmamos nuestro compromiso de apoyo a 30 años de festival porque el origen, presente, y el futuro es también el origen presente y futuro de Valdivia”, afirmó.

Posteriormente, comenzaron las funciones de películas en competencia por el premio Pudú y de aquellas que son parte de las muestras paralelas. En el Cine Club UACh, por ejemplo, se exhibieron los micrometrajes hechos por escolares para el concurso “Explora el Cine”, de Explora Los Ríos y el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia.