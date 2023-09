Metacritic, el sitio web que recopila y promedia reseñas y críticas de medios especializados de todo el mundo en relación a discos, filmes y otros productos culturales, destacó a “La Memoria Infinita” como una de las películas del año “que hay que ver ahora ya”.

En dicha lista, que recopila y ranquea 468 títulos, el documental de Maite Alberdi aparece, hasta el cierre de esta publicación, en el cuarto puesto, con un promedio de 87 puntos de un máximo de 100.

En el artículo, titulado What Movies to Watch Right Now (“Qué películas ver ahora ya”), la cinta nacional es superada por “Our Body” (Claire Simon; primer lugar), “Past Lives” (Celine Song; segundo lugar), y “Oppenheimer” (Christopher Nolan; tercer lugar).

“Augusto y Paulina llevan 25 años juntos. Hace ocho años le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Ambos temen el día en que él ya no la reconozca”, señala la breve sinopsis de Metacritic sobre la trama.

Tras su estreno en Chile, “La Memoria Infinita” registró más de 80.100 espectadores en su primera semana en salas de cine, convirtiéndose en el debut más exitoso de una película nacional desde 2018.

“Desde el primer momento en que Maite le planteó la idea de hacer un documental, Augusto (Góngora) dijo: ‘por supuesto’, y fuimos nosotros, es decir, sus hijos, sus amigos y yo en particular, quienes tuvimos un proceso para aceptar esa decisión tan preclara”, contó Paulina Urrutia al Canal 9 Bio Bio TV a raíz del estreno.

“Cuando tú ves (la película), lo que te ocurre es que te llenas de una emoción que te hace mirarte a ti mismo, reflexionar acerca de nuestra propia historia como país, y al mismo tiempo sentir que cada uno de nosotros puede hacer parte de la historia de la humanidad”, agregó.