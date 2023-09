El cine chileno sigue generando hitos y hace pocos días lo hizo de la mano de ‘Malqueridas’, documental que recibió el Iwonderfull Grand Prize Settimana Internazionale della Critica, el premio a mejor película de la competencia; el Mario Serandei – Hotel Saturnia Award for Best Technical Contribution, otorgado por un comité de críticos de cine, miembros del Sindicato Nacional de la Crítica Cinematográfica Italiano; y la mención honrosa “Under The Umbrella of the Premio Pedicini for under-40 filmmakers”, para Javiera Velozo y Tana Gilbert.

El documental ‘Malqueridas’ retrata historias de mujeres en prisión, quienes registraron sus experiencias de maternidad a través de videos y fotografía capturadas con celulares prohibidos mientras cumplían sus sentencias. “El trabajo colectivo que logramos durante nuestro estreno fue reflejo también de todo el proceso de trabajo transformador que hicimos con la película. La compañía de Karina -protagonista de la película- ha sido clave para reflexionar acerca de cómo pensar y atender a la problemática de las maternidades en la cárcel”, señala Tana Gilbert.

Paola Castillo destaca la importancia de contar esta historia a través del documental: “Las imágenes de la película están creadas por mujeres mientras cumplían condena, y estas grabaciones dan una oportunidad única de tomar conciencia de lo que viven y que de otra forma no podríamos acceder. Este archivo colectivo es una forma de resistencia al contexto de invisibilización y marginación que ellas viven”.