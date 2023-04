Chile en los últimos años se ha vuelto un país cafetero. Sin ir más allá, en 2021, la International Coffee Organization, reveló que en el país se consumían 0,4 tazas de café diarias, que equivalen a un kilo anual por persona.

Por eso, Karen Eland, artista estadounidense que ha ganado reconocimiento por pintar con agua con café; Pamela Leiva; y bandas tributo como The Beetles con 2 E y MODO– la segunda versión chilena de Depeche Mode- dan inicio a Café Santiago, un evento que homenajea la bebida y explora todas sus posibilidades.

Café Santiago: el panorama ideal para los amantes del café

Nicolás Gutierrez, propietario de Café Santiago, explica que “siempre he sido un convencido de que el café es arte, entonces quise expresar eso de una forma diferente al resto, que no sea solo café, y se me ocurrió esto. Que además potenciaba la experiencia con el arte”.

Por si parte, apesar de viajar por el mundo con sus exposiciones, Karen Eland expresó que “es primera vez que vengo a una jornada como esta. Por lo general se suele hacer únicamente masterclass o exposiciones, pero nunca algo que expusiera tantas cosas diferentes con esta misma temática, todo al mismo tiempo”.

En tanto, Carla Erazo, socia de la empresa Antual Café, que ofrece variedades orgánicas de origen arábico de una sola finca, sin mezclar granos, adelantó que “se viene arte, cómicos, desfile de modas y personajes importantes mientras degustamos las mejores marcas que hay en el país en este momento”.

¿Dónde y cuándo ir? Entre el sábado 22 y el domingo 23 será la instancia en Centro Parque, en Las Condes, que adicionalmente contó con una masterclass de ArteLatte y finalizará con un desfile de modas inspirado en el café, de Juan Failer, diseñador que vistió a la actriz Sarah Jessica Parker, donde caminarán por la pasarela rostros como Raquel Argandoña y Jordi Castell.

Artistas que pintan con el codiciado brebaje

Café Santiago expone la visión que el café es un arte, tanto en su elaboración como en sus posibilidades.

Tomar una taza puede dar energía para potenciar la creatividad y puede servir como inspiración, como fue el caso de la artista estadounidense Karen Eland, que pintó en vivo durante la tarde del 22 de abril y que su amor por el espresso la concluyó en una técnica vanguardista, que le dio reconocimiento en el mundo.

“Me gustaba pintar en croqueras de acuarela mientras tomaba espresso, y un día en 1998 unté el pincel en mi taza, me puse a pintar y descubrí que el café daba un color lindo y único, funcionaba”.

A través de su método, que le da matices cafés y anaranjados a sus pinturas, Eland recrea obras clásicas, que van desde Van Gogh hasta Grant Wood, pasando por Da Vinci, que le dio la posibilidad de crear su pieza más conocida, la versión cafetera de la Mona Lisa, llamada Mona Latte.

Por su parte, Diego Moresco, barista experto que dictó la masterclass de Arte Latte, donde además de dar una charla invitó al escenario a personas del público para que tuvieran la oportunidad de plasmar su imaginación en la superficie del café.

Diego declara que “nunca fui bueno para dibujar en papel y quería mucho aprender, y un día a los 18 se me ocurrió hacerlo con la espuma y me di cuenta que ahí podía, me motivé, practiqué hasta que pude dibujar lo que tenía en la cabeza”.

Café Santiago: El proceso de los granos también es un arte

Los asistentes del evento son amantes del café, que además de disfrutar los shows, fueron para conocer más sobre la infusión, que según su preparación puede variar totalmente.

Sofía Lara, asistente, señaló que “vine porque mi mejor amigo es barista y me transmitió su motivación con este mundo, quiero entender de lo que me habla, es rico y me intrigan sus variedades”, agregando que “lo que más me interesaba, por eso mismo, era la masterclass”.

Omar Reyes, otro testigo de la primera jornada señaló que “hoy día todos los días me tomo un buen café, entonces cuando supe de este evento tuve muchas ganas de venir, quería probar cafés distintos mientras escucho las bandas, como los Beetles con 2 E, que los sigo”.

“La idea es que la gente venga y se dé cuenta que no todo el café tiene que ser amargo, hay frutosos, chocolatosos, mezclado con cocktails, en la cocina e incluso en el arte, por eso, ojalá la gente se motive y venga a conocer esta experiencia única”, reflexiona Diego Moresco.

Las entradas para Café Santiago se pueden encontrar en Puntoticket.