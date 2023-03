Este lunes, tras la divulgación de información falsa que daba cuenta del supuesto fallecimiento de Antonio Skármeta, el nombre del Premio Nacional de Literatura 2014 reapareció en la palestra pública a tal punto que sus familiares tuvieron que aclarar, en horas de esta tarde, cuál era su estado de salud.

“Acabo de hablar con mi padre y me ha confirmado que sigue muy vivo y coleando. ¿Podrían rectificar la información que han difundido? No quiero que mis amigos y familiares sufran un susto innecesario. ¡Gracias!”, escribió en su perfil en Twitter el hijo del autor, Fabián Skármeta, descartando cualquier malentendido.

En la última década, el autor de novelas como “Ardiente paciencia”, “No pasó nada” y “La velocidad del amor”, entre otras, ha debido enfrentar severos problemas de salud, de los que se refirió por primera vez en 2017 en entrevista con el diario La Tercera.

“Por esos días tuve una operación, aunque no me gusta mucho entrar en detalles de mi salud. No me parece la idea de la publicidad por enfermedad”, señalaba entonces a raíz de su abstención en la votación del Premio Nacional de Literatura 2016, que había recaído en Manuel Silva.

“Una locutora radial de farándula dijo que iban a mandarme a Europa para operarme, y eso es falso (…). Efectivamente tuve un cáncer estomacal muy localizado, me lo sacaron y estuve con los tratamientos respectivos. Bajé 25 kilos y hoy me siento bien. Hace un año que estoy con chequeos y mis exámenes son totalmente normales, aunque no podría darte un cheque en garantía. En realidad, dudo que alguien pueda”, comentó sobre la enfermedad que lo apartó un año de la escritura.

Desde entonces, la agenda del chileno, en permanente actividad editorial, no ha estado ajena a hitos: aquel 2017, por ejemplo, fue incorporado a la Academia Chilena de la Lengua. “Me siento muy orgulloso de ser parte de la Casa de las Palabras, justamente es el español, el idioma en que me expreso y grito mi obra”, dijo a la agencia Efe a raíz del nombramiento. Un año antes, ya había sido nombrado Doctor Honoris Causa en la Universidad de Puerto Rico.

“Es muy linda la relación que tengo con esta lengua, que me permite expresarme con tanta profundidad. Es una lengua que tiene el brillo del siglo de oro, la profundidad y la espiritualidad de la poesía mística, la turbulencia del lenguaje contemporáneo y los acentos que le han ido dando en distintos países como Chile”, reflexionaba.

En dicha ceremonia, Skármeta pronunció un discurso sobre la poesía de San Juan de la Cruz y la presencia de la tradición literaria española en su obra, la misma que ganó notoriedad mundial en 1985 con la publicación de la novela corta “Ardiente paciencia”, adaptada al cine en una película homónima de 1983 y en la italiana “Il postino”, que incluso tuvo cinco nominaciones al Óscar.

Su obra literaria, traducida a más de 20 idiomas, incluye otros títulos como “La boda del poeta”, “La chica del trombón”, “El baile de la victoria”. “Un padre de familia”, historia que ese 2017 fue llevada a la pantalla grande como “The Movie of My Life”, con el actor francés Vincent Cassel como protagonista.

Esta, sin embargo, no ha sido su última aproximación al cine: en 2022, “Ardiente Paciencia” sumó una nueva adaptación, ahora de la mano de Netflix y del director Rodrigo Sepúlveda (“Tengo miedo torero”), con Andrew Bargsted y Vivianne Dietz como actores principales.

El filme, a su vez, se convirtió en el primero original de la plataforma de streaming hecho exclusivamente en Chile, lo que significó un hito para la industria local.

“Este es un buen acercamiento para las personas de nuestra generación, los jóvenes, porque es una película que celebra a Chile, a sus paisajes. El nivel de fotografía es maravilloso; la música, la poesía, la radio, que era un ente muy importante en esa época, todo eso está presente. Entonces creo que esta película sí o sí debiese acercar a los jóvenes con este Chile que a veces dejamos de mirar, que está aquí y que es maravilloso”, comentaba Dietz a BioBioChile a raíz del estreno de “Ardiente Paciencia”.

En 2019, meses antes del “estallido social”, el sello Alfaguara publicó “Los nombres de las cosas que allí había”, una antología de trece cuentos de Antonio Skármeta seleccionados por el prestigioso autor mexicano Juan Villoro.

“A los 27 años, a esa altura, tenía una posición frente a la vida y a la literatura, que yo hermanaba mucho: había que escribir lo vivido, y si no se vivía con bastante intensidad todo, no había que escribir. Ahí es donde viene la certeza, la sabiduría del joven: porque tiene la juventud, lo tiene todo; entonces no recibe ni recetas ni consejos”, señalaba en 2019 en “La entrevista de Tomás Mosciatti” a raíz del lanzamiento de la recopilación, y luego de ser consultado sobre sus orígenes en la escritura.