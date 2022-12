El cantante británico Harry Styles vivió un susto en medio de su concierto en Río de Janeiro, Brasil, el pasado 8 de diciembre, cuando un fanático se subió al escenario dispuesto a lanzarse sobre el artista.

La noticia, que empezó a circular este fin de semana en medios internacionales, fue incluso catalogada como un momento “terrorífico” para el músico, quien transparentó con sus fanáticos el miedo del momento.

Específicamente, y según recogen videos en redes sociales, el músico se encontraba cantando el éxito de One Direction What Makes You Beautiful cuando el artista, instando a cantar a su público, mira hacia un lado del escenario y retrocede mientras aparece personal de seguridad.

Así, sin dejar su presentación, dos guardias detienen el paso de un fanático, quien extiende sus brazos con el fin de alcanzar a Styles, sin éxito.

De acuerdo al medio británico Metro, el artista quiso bromear al respecto tras terminar la canción. “Bueno, eso fue diferente… ¿Están todos bien?”, preguntó.

“Estoy temblando, estoy temblando”, añadió, mostrándose nervioso por el suceso.

Asimismo, apunta el medio, uno de los guardias de seguridad fue enfocado en la pantalla del concierto, revelando que él evitó la llegada del fan a Styles.

“Gracias, gracias, tú me salvaste”, comentó entonces Harry Styles.

De acuerdo al medio británico, el lapsus “fue un momento aterrador” para el artista, debido a que en junio de este año transparentó sus problemas con un fan acosador, quien, pese a tener una orden de alejamiento, ingresó al hogar de la estrella e hirió a una trabajadora.

Harry Styles y sus experiencias en Brasil

Asimismo, el pasado viernes parte del staff de Styles sufrió un asalto en medio de la carretera en Brasil, donde el equipo que estaba a cargo de transportar mercancía para sus shows fue detenido por tres personas armadas.

Entonces, los sujetos robaron el vehículo y los diferentes recuerdos creados para vender en el concierto.