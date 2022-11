La ausencia del artista chileno en el festival Fest Flow desató la furia de sus seguidores, quienes no dudaron en lanzar varios objetos al escenario, entre ellos sillas, cuando les dieron la noticia.

Un tenso momento se vivió durante el Fest Flow llevado a cabo en Talcahuano, región del Bio Bio, esto, pues luego de que el cantante urbano Jordan 23 cancelara su presentación en el evento solo minutos antes de salir a escena, sus fanáticos estallaron en furia.

El problema se dio la noche del domingo en el centro de eventos Espacio Marina de la mencionada ciudad, ahí el intérprete de Si sako la 40 debía presentarse junto a otros artistas urbanos como Marcianeke y el DJ Pablito Pesadilla.

Sin embargo, de acuerdo a como excusó el santiaguino, su presentación no se concretó debido a problemas con el pago que debía hacer la productora a cargo.

Quienes no se tomaron nada bien la noticia fueron los asistentes al evento, que al enterarse de la cancelación desataron su ira y lanzaron hasta sillas al escenario. Así lo deja ver un video capturado en el momento que surcó las redes sociales.

“Por favor chicos no lancen cosas”, se escucha decir al animador del evento mientras se ven botellas de plástico volando. “Disculpen lo sucedido”, es lo último que transmite al público antes de que estos comiencen a lanzar sillas al escenario.

En su defensa, el Jordan 23 explicó en sus redes sociales que decidió no asistir al evento en Talcahuano debido a que la productora a cargo del festival no abonó el 50% del pago comprometido.

“Hemos tomado la tajante decisión de no presentarnos por el incumplimiento previamente acordado con la productora Mereck.inc no llegando al 50% del monto acordado, tampoco nos compraron los pasajes de vuelta, al ver el poco profesionalismo decidimos no presentarnos“, informaron sus representantes.

En tanto, la empresa, afirmó que el artista y su equipo no respetaron los valores acordados y que incluso cambiaron las cifras en varias ocasiones.