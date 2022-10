La joven peruana que ha sido sindicada como la líder de “Los Q.R de la estafa” habló por primera vez del masivo fraude que cometió contra los fans de Daddy Yankee. Cabe recordar que la mujer revendió la misma entrada para el concierto hasta 2.000 veces cambiando los códigos de identificación.

Pamela Cabanillas se refirió por primera vez sobre el delito de estafa que se le acusa, esto luego de que engañara a más de 7 mil personas en el país del norte.

En conversación con Panorama, un programa de investigación periodística de Perú, la joven de 18 años se habría comunicado desde España, país al que se fugó el día anterior al primer concierto del Cangri en el país altiplánico, para disculparse, pero que, sin embargo, las víctimas no podrían recuperar el dinero, pues ya se lo habría gastado.

Al ser consultada sobre el monto que hurtó a partir de la masiva reventa de entradas, Cabanillas dijo: “Lamentablemente, no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado (…) No, ni un sol voy a devolver porque yo no cuento con ese dinero”, aseguró.

La mujer también detalló en qué se gastó el dinero: “Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”.

Sumado a esto, la joven dijo que gracias a la estafa pudo darse la “vida que siempre quiso tener”, sin embargo, no midió las consecuencias de sus actos.

Por esta razón, Pamela aprovechó el espacio para disculparse: “Acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias. Pido perdón a la gente que le he hecho mucho daño”, consignó el medio peruano.

A través de una carta publicada por Pamela Cabanillas en su propio perfil de Instagram, esta afirmó que se entregará a la justicia europea, no obstante, en el mismo texto aseguró no ser la responsable del fraude.