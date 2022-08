El cantante nacional enfrenta una demanda legal por más de 175 millones de pesos en indemnización luego de no llegar a dos conciertos en el circo Tony Caluga en Quillota. Al primero de ellos habría llegado con dos horas de retraso, cuando la carpa ya estaba cerrada y no había público en las gradas.

El cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, fue demandado por una suma superior a los 175 millones de pesos luego de no asistir a dos shows en el Circo Tony Caluga.

Así lo confirmó Paulo Avendaño, abogado del Circo Tony Caluga a El Observador. Estaba pactado que el trapper chileno realizara un concierto en la carpa del circo en Quillota el pasado 19 de enero, sin embargo, luego de dos horas de retraso, este debió ser cancelado, ya que cuando el cantante arribó la carpa ya estaba cerrada y no quedaba público en las gradas.

A modo de compensación, según recogió Página 7, Marcianeke se había comprometido a realizar otro show el 4 de febrero, donde además haría firma de autógrafos, no obstante, tampoco llegó.

Previo al primer concierto, el cantante recibió 2 millones de pesos, informaron desde el circo, de un pago total de 7 millones, mientras que los 5 restantes se entregarían una vez que el show terminara, no obstante, como esto no sucedió, el trapper decidió devolver el dinero.

Demanda civil

Según recogió el medio quillotano, la decisión del circo de ingresar una demanda civil se vio motivada por un comentario realizado por el manager de Marcianeke a través de un audio de Whatsapp.

“Lo podemos cuadrar, pero me voy a demorar, porque usted no cumplió su parte de su palabra, no lo solucionamos entre nosotros, fue a la tele, así que le voy a pagar, pero bajo los términos míos”, habría dicho el hombre en cuestión.

Por su parte, el representante del circo, Abraham Lillo, señaló: “Yo no iba a hacer nada al final, pero después de ese comentario decidí hacer la demanda, porque encontré que era una burla a lo que estábamos haciendo y a lo que estaba pasando“.

Indemnización millonaria

Sumado a esto, Lillo explicó que la solicitud de $175.633.000 pesos como indemnización se deben a varios “daños” que habrían provocado en la imagen y marca del circo Tony Caluga, el que Marcianeke no realizara los shows.

En general, explican, la compensación es para “solucionar el gran perjuicio y menoscabo económico y moral que ha acarreado la inasistencia en dos oportunidades del artista a su circo, y solicitar una tutela efectiva de sus derechos alterados y menoscabados por la inaceptable conducta de los demandados”.

Esto sumado a los gastos derivados en producción y publicidad para promocionar el show.

BioBioChile intentó comunicarse con los representantes del cantante urbano Marcianeke, no obstante, hasta el cierre de esta edición, no hemos obtenido respuesta.