Con una exitosa recepción del público, y la gran mayoría de los espectáculos presenciales agotados, continúa la XXI versión de Antof A Mil. El festival de artes escénicas, que este año contempla 12 espectáculos presenciales, digitales y videoinstalaciones, anunció una nueva presentación de 31 minutos: Don Quijote.

“Recibimos muchas llamadas y comentarios preguntando si quedaban entradas para la función de cierre y por esas cosas de la vida, logramos abrir una nueva presentación de 31 minutos: Don Quijote para este sábado a las 21:00 horas en las Ruinas de Huanchaca” así lo anunció Evelyn Campbell, directora de producción de Fundación Teatro a Mil.

“Tenemos cerca de 200 entradas disponibles, así que los invitamos a ingresar al sitio web para descargar sus pases gratuitos” comentó Campbell.

“Nos pone muy contentos la gran respuesta de la comunidad y nos motiva como compañía a continuar ofreciendo oportunidades gratuitas de acceso a la cultura”, expresó Elizabeth Cameron, especialista en Comunidades de Escondida | BHP.

“Queremos seguir trayendo grandes espectáculos a Antofagasta, para que las familias puedan pasar grandes momentos en los espacios públicos que esta hermosa región tiene” añadió Cameron.

La versión títere del clásico de la literatura entró a cambio de Nuttin but a word, la que debió cancelarse en Antofagasta debido a razones de fuerza mayor. Sin embargo, el público que haya reservado sus entradas para esta función, podrá hacer uso de dichos tickets para disfrutar del espectáculo de marionetas.

Antof a Mil 2022 contempla una entretenida programación, la que recorrerá diversas comunas de la región, celebrando el mes del teatro. El público podrá disfrutar de obras como La persona deprimida protagonizada por la reconocida actriz nacional Amparo Noguera, este jueves 6 de enero.

Asimismo, el viernes 7 se presentará un espectáculo de música y teatro del colectivo La Patogallina Cauri pacsa, uniéndose a las ya mencionadas funciones de 31 minutos: Don Quijote para este sábado y domingo. Todos estos espectáculos tendrán como escenario Las Ruinas de Huanchaca.

De igual forma, el público podrá disfrutar de una colorida presentación de circo y teatro con la obra Fly me to the moon, espectáculo familiar que estará itinerando el 7 de enero en Peine y el 8 en San Pedro de Atacama, y que se estrenó en Chile el pasado martes, con una exitosa presentación en Mejillones y Antofagasta. La obra española sólo será presentada en el marco de Antof a Mil.

Obras digitales y videoinstalaciones

Con el fin de llegar a todos los rincones de la región, la programación de Antof A Mil 2022 contempla en esta nueva versión dos obras digitales, Panzer y Melancolía, que fueron seleccionadas por un jurado nacional compuesto por la actriz antofagastina Paola Lattus Ramos, las que podrán ser vistas a partir de este lunes 3 y hasta el 23 del presente mes, a través de la plataforma.

En esta edición, llega la videoinstalación Guilty Landscapes, un espectáculo oriundo de los Países Bajos, creado y dirigido por Dries Verhoeven, que estará abierto a los espectadores en la sala de Fundación Minera Escondida ubicada en calle O’Higgins 1280 a partir del 3 y hasta el 8 de enero entre las 11.00 y las 19.00 horas.

Asimismo, el público podrá disfrutar de The Walks, una aplicación que permite recorrer la ciudad con una nueva e innovadora mirada, a partir de este lunes 3, y hasta el 9 de enero.

Todas las obras de Antof A Mil son gratuitas y cumplen los protocolos y el aforo permitido por las autoridades sanitarias. Todos los asistentes además, deberán presentar su pase de movilidad al momento de ingresar a las funciones, hacer uso permanente de mascarilla y mantener distancia social.

Extensión y territorios creativos

Para impulsar el trabajo artístico de creadoras y creadores de la región y sus públicos, Antof A Mil 2022 destaca el estreno de Dios nos odia a todos, obra surgida del programa Territorios Creativos, con el que la Fundación Teatro a Mil busca estimular la creación regional, con una curatoría artística local

La obra pertenece al Colectivo Primates, dirigido por Alberto Olguín, quien nos presenta un Antofagasta del fines del siglo XIX, en donde una peste arrasa con el puerto mientras sus habitantes suplican a un Dios iracundo que los libre de la calamidad que los está matando. La obra se presentará el 15 de enero en Mejillones, el 18 de enero en Calama y el 23 de enero en Tocopilla.

El Festival Antof a Mil es presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, acogido a Ley de donaciones culturales, y con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.