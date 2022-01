Por Carlos Salazar

“Nos tratan mal en Polonia” es una creación colectiva que toma como punto de partida el clásico de Calderón de la Barca, “La vida es sueño”. También es una relectura de la reflexión barroca sobre la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino, en clave moderna y centrándose en la periferia de la obra original: Este montaje da voz a la servidumbre de los protagonistas originales.

En “Nos tratan mal en Polonia”, Segismundo, un hombre que crece aprisionado sin saber que está destinado a ser rey, es sometido a duras pruebas antes de convertirse en un hombre libre y dueño de su devenir. El montaje enfrenta al espectador con la expectativa actual de vivir tiempos de cambios fundamentales en lo político y social, reflexionando sobre la posibilidad de decidir sobre esa incertidumbre, explica la directora Alexandra von Hummel, reconocida por su trabajo teatral como fundadora de la compañía “La María”.

La académica agrega que al elenco (estudiantes de egreso de la carrera de Teatro de la Universidad Academia de Humanismo cristiano, UAHC) les interesó, sobre todo, una escena en particular del original. En ella, Segismundo lanza a un criado por la ventana. Escena a partir de la cual se originó una discusión muy interesante que llevó a realizar ejercicios de improvisación, donde los criados se transformaron poco a poco en los protagonistas.

“Se trata de personajes que parecieran ser solo funcionales al relato central. El autor no les da ni siquiera un nombre, solo les asigna un número: criado 1, criado 2, criado 3, etc…”, explica Von Hummel sobre la decisión autoral conjunta.

El debate filosófico que plantea de la Barca en torno al poder, lo real, lo sensible y lo determinable por la voluntad, es una temática que representa el espíritu de los tiempos, cree von Hummel.

“Hace un tiempo leía “El reparto de lo sensible”, del filósofo Jacques Ranciére, donde hablaba de lo que entendemos hoy como la carga del trabajo y la falta de tiempo de la sociedad, que se niega un espacio para lo sensible al ocupar el tiempo en su totalidad para generar recursos para vivir. Ese espacio relegado del ser humano es un atentado contra sí mismo, una atrocidad que me recuerda una frase típica de Brecht: “Primero el pan, luego la moral” y que yo pongo en relación a otra de Artaud: “Tenemos, sobre todo, necesidad de vivir y de creer en lo que nos hace vivir y que algo nos hace vivir; y lo que brota de nuestro propio interior misterioso no debe aparecérsenos siempre como preocupación meramente digestiva”. Quiero decir que si a todos nos importa comer inmediatamente, mucho más nos debiera importar no malgastar en la sola preocupación de comer inmediatamente nuestra simple fuerza de tener hambre”.

“El ser humano es mucho más que un organismo que vive… el ser humano es algo que se expande, cambia y modifica, y para eso, para desarrollarse, necesita estímulos. Si uno piensa, es porque hay algo allá afuera, algo que nos lleva a preguntarnos, a reflexionar sobre una persona, un libro. Pero el pensamiento es siempre afectivo y se funda en la conmoción que nos provoca la realidad. El pensamiento se origina en el sistema nervioso, algo nos ocurre, algo nos conmueve y es eso lo que nos lleva a pensar”, plantea la directora sobre la importancia del arte entendido como alimento vital.

“Ante una hermosa incertidumbre”

Von Hummel recuerda a la Ministra de Cultura que bajó los brazos ante la defensa de los presupuestos para el arte en pandemia y que señaló que “Un peso que se asigna a Cultura, se deja de colocar en otro programa o necesidad”.

“Si un ministro encargado de proteger el arte, la cultura y el patrimonio no pone en valor estas expresiones, ¿Quién más lo va a hacer? Esa frase se sustenta en un pensamiento vertical donde pareciera ser que hay cosas más importantes que otras, donde algunas se les resta relevancia por no tener efecto inmediato”, agrega la magíster en Artes mención en Prácticas y Estudios Teatrales.

Sin embargo, la directora teatral se manifiesta optimista del futuro institucional del arte a partir de una Nueva Constitución que -espera- garantice el acceso y desarrollo pleno de la cultura. También ante un próximo programa de gobierno que ha propuesto una revisión del enfoque tradicional de adjudicación de financiamientos y protección del patrimonio junto con aumentar el presupuesto para cultura a partir de su importancia para la sociedad.

“Creo que lo que estamos viviendo es una incertidumbre hermosa frente a lo que está por ocurrir. Tengo esperanza puesta ahí. Aunque hoy la incertidumbre está subvalorada, pues evidentemente genera miedo y, por lo mismo, en general nuestra sociedad espera obtener certezas y eso no es posible. La incertidumbre es un salto al vacío, un no saber qué va a ocurrir y que nos sitúa en el tránsito del protagonista de “La vida es sueño”. No sabría dónde ubicarme hoy en ese camino, pero pienso que estamos en el momento en que el hombre sale de la torre desde donde ha estado aprisionado e ignorante de su destino. Está por comprender dónde está parado”, reflexiona.

La obra “Nos tratan mal en Polonia”, dirigida por Alexandra Von Hummel y protagonizada por estudiantes de egreso de la UAHC, puede verse los días martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y lunes 10 de enero a las 20:30 horas en la Sala Juan Radrigán, Almirante Barroso 352, Santiago.

Entrada liberada con aforo limitado previa inscripción en https://bit.ly/3pMpuEe