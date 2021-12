Un simple soldado se titula el proyecto que iba a llevar a la TV, en formato serie, la vida de Augusto Pinochet. El rol del dictador estaba reservado para Alejandro Goic, mientras que el papel de su esposa, Lucia Hiriart, fallecida hoy a los 99 años, iba a recaer en la destacada actriz nacional Paulina García.

Hoy, a raíz del deceso, la protagonista de Gloria reflexionó en torno a la figura de la viuda del dictador: “Es bien impactante que se haya muerto justo ahora, cuando estamos a punto de votar el domingo. No sé qué presagia, pero el momento es interesante de todas maneras”.

La serie, a cargo de la productora nacional Invercine & Wood (Mary & Mike) y dirigida por Julio Jorquera, el mismo detrás de la historia sobre los agentes de la Dina, proyectaba una temporada de seis capítulos y se centraba en la carrera y ascenso al poder de Pinochet.

“De la serie no sé mucho, si se va a hacer un día o no, eso está stand by, no tengo muchas noticias sobre eso. Pero creo que si se llega a hacer, siempre es mejor hacer una serie cuando una persona no está entre los vivos, porque uno puede ficcionar un poco mejor. A mí me resulta, por lo menos, más interesante poder trabajar con un poco más de ficción”, señaló.

“Estaba en fase de proyecto y que yo sepa no sé si hay guion. No alcancé a hacer nada (en el trabajo de investigación)”, agregó.

En el marco de dicha paralización de actividades, García no alcanzó a entrar en la minucia biográfica de Hiriart, de quién sí tiene una opinión clara.

“Me gustaría decir que se cierra una etapa, pero como tenemos a este personaje tan increíblemente pinochetista y dictatorial como candidato presidencial, no sé que decir. No estoy segura que cerremos esa etapa todavía”, dijo en relación a José Antonio Kast.

“Es particular el momento en que muere. No siento alegría ni nada por el estilo, pero por otro lado me parece que se cierra algo que nos penaba a mucho, a todos, a millones”, sentenció.