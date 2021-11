Aunque se trata de un personaje ficticio, la bisexualidad de Superman estaría dando consecuencias en la vida real, ya que fanáticos de los cómics habrían realizado amenazas homo y bifóbicas contra los artistas de DC Comics que escriben “Superman: Hijo de Kal-El”.

De acuerdo a lo reportado por el portal TMZ, estos hechos acabaron con la policía de Los Ángeles, Estados Unidos, dando patrullajes preventivos al equipo tras la historia.

In the November 9 issue of DC Comics’ current Superman — Jon Kent, son of Clark Kent — comes out as bisexual. pic.twitter.com/tIPbNteYNu

— Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) October 11, 2021