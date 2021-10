Con éxito se desarrolló la primera semana de actividades de octubre Monoclub, el club de animación del Festival de animación Chilemonos. La organización del festival realiza este evento desde el año 2019 con el objetivo de crear una comunidad chilena y latinoamericana que reúna a la audiencia, a las obras animadas, a realizadores y realizadoras.

En su edición 2021, que se llevó a cabo en primera instancia durante mayo y ahora en octubre, contempla en su programación de primavera una conferencia, workshops y “Q&A” (preguntas y respuestas) impartidos por los principales exponentes de la animación e ilustración nacional y latinoamericana.

Monoclub se desarrollará hasta el 5 de noviembre de manera online y todas sus actividades son gratuitas. A continuación puedes revisar su programación de Monoclub

“La labor del Character TD / Rigger en la industria de VFX, animación y videojuegos”

Conferencia- Impartida por José Antonio Martín.

Miércoles 27 de octubre. 12:00 – 13:30hrs.

En este workshop José Antonio hablará de la posición que ocupa un Character TD / Rigger en el proceso de creación de películas de VFX, y lo comparará con otras industrias como la animación y videojuegos. También hablará en términos generales de los procesos de postproducción de VFX.

Para finalizar, describirá algunos conceptos básicos en Maya que toda persona interesada en rigging debería conocer antes de adentrarse más en ese mundillo.

Exponente

Jose Antonio Martin Martin es un ingeniero de software de España que ha trabajado como Character TD / Rigger en la industria de VFX durante los últimos 10 años.

Ha trabajado para estudios como Framestore, MPC, DNEG e ILM. Durante su carrera, ha participado en muchos proyectos de gran éxito como “Gravity”, “Terminator Genisys”, “Suicide Squad”, “Ghost in the Shell” y “Venom”.

Actualmente trabaja en la industria de los videojuegos para el estudio Remedy Entertainment.

Inscripciones en este enlace.

“Tips y consejos básicos para físicas de fluidos con Realflow”

Workshop – Impartido por Miguel Sepúlveda.

Jueves 28 de octubre. 19:00 – 20:30hrs.

En este workshop Miguel realizará un recorrido por la interfaz del software para quienes no lo conozcan, explicación de principios básicos de motores dyverso e standard y los daemons principales.

A continuación hará un ejercicio básico sobre el desarrollo de un fluido sobre un objeto (tipo lata o botella), abordando la importación de objetos desde otro software 3d (cinema 4d), conceptos de resolución de fluidos, y físicas básicas que deben ser tomadas en cuenta.

Exponente

Diseñador y generalista 3D, es docente y director académico de Núcleo Escuela, donde ha tenido la responsabilidad de trabajar en el desarrollo de planes de estudio, armar los contenidos y administrar los distintos estamentos de la escuela.

Tiene una gran trayectoria en el mundo de televisión y el publicitario, donde ha sido director y postproductor de series dentro y fuera de Chile, trabajando para canales como Fox Live (Sudamérica), Fox sport (Argentina) y canales nacionales como C13 cable entre otros.

Experto en Cinema 4d, Realflow y Mocha Pro, actualmente destaca como uno de los 6 trainners certificados en Mocha Pro en el mundo.

Inscripciones en este enlace.

Desde la adaptación de CSI hasta el éxito de Locke & Key

Q&A – Impartido por Gabriel Rodríguez.

Viernes 29 de octubre. 19:00 – 20:30hrs.

En este conversatorio, Gabriel Rodríguez hará un repaso de su extensa trayectoria como dibujante de historietas, en la cual ha realizado publicaciones de éxito mundial en reconocidas editoriales como IDW Publishing y DC Comics. En esta instancia, también recibirá preguntas por parte del público asistente.

Exponente

Ilustrador chileno, estudió Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dibuja desde su infancia y desarrolló una afición al cómic como género literario durante su adolescencia. Luego de titularse, se dedica tanto a la arquitectura como al dibujo: un trabajo reconocible de su autoría son las ilustraciones presentes en el juego de cartas coleccionables Mitos y Leyendas, de la editorial Salo. Luego de siete años de creación de cómics, Rodríguez se consolida como dibujante y se aboca a esta labor.

En 2002 ingresa a IDW Publishing: importante editorial estadounidense dedicada a la producción de historietas, novelas gráficas, entre otras publicaciones del mismo carácter; a través de IDW Rodríguez publica títulos como H.G.Well’s THE ISLAND OF DR. MOREAU, SWORD OF AGES y Little NEMO: Return to Slumberland, entre otros. Es en este contexto que llega a trabajar con Joe Hill: connotado escritor reconocido por sus propuestas renovadoras a los géneros de terror, fantasía oscura y ciencia ficción. Incursiona en su primer cómic Locke & Key, publicado por primera vez en 2008 hasta 2012; Gabriel Rodríguez resulta elegido para ilustrar el universo de esta historia.

La novela ha ganado el premio a Mejor Cómic o Novela Gráfica en 2009 y 2012 en los British Fantasy Awards, además del reconocimiento a Joe Hill como Mejor Escritor en los premios Eisner de 2011.

Inscripciones en este enlace.

Diseño de personajes de la era dorada de la animación

Workshop – Impartido por Juan Manuel Urbina.

Miércoles 3 de noviembre. 19:00 – 20:30 hrs.

En este workshop Juan Manuel Urbina hablará del contexto histórico que influenció el Diseño de personajes de cada una de las tres grandes épocas de la era dorada de la animación; RubberHose: Años 20´s, Volumétrico: Años 40´s, Gráfico: Años 60´s.

Inspirado en su exitoso curso de Domêstika, Juan M. nos llevará en un viaje por la época dorada de la animación, esa que poblaba nuestros televisores los sábados por la mañana.

Radicado en Bogotá, Colombia, Juan M. Urbina cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la animación. Ha sido acreditado como Creador, Director, Diseñador de Personajes, Director de Arte, Artista de Storyboard y Actor de Voces.

Como Director, ha realizado cortos cinematográficos como Te Odio Luz Roja y Hamelin, proyectados en cines y ganadores de varios premios internacionales, tales como el Canada International Film Festival (2013) y TAAFI (2013), en Toronto. A su vez, es Creador y Director de Don Quijote de la Láctea, serie premiada como Mejor Serie Latinoamericana en el Festival Chilemonos (2015) y transmitida durante 2 años en NETFLIX Latam.

Actualmente Juan M. lidera Venturia Animation Studios, estudio de animación que desarrolla y produce propiedades intelectuales originales y servicios creativos.

Inscripciones en este enlace.

Cinema 4D r25, tips y flujos para Mograph y node scene

Workshop Escuela Nucleo – Impartido por Miguel Sepúlveda,

Jueves 4 de noviembre. 19:00 – 20:30hrs.

En este workshop Miguel hará un recorrido general de la nueva interfaz de R25, centrándose en el funcionamiento del módulo Mograph para el desarrollo de gráficas y trabajando con algunos Effectors y su interacción con Fields. Adicionalmente, verá parte del nuevo módulo Node scene y su integración en distintos tipos de proyectos en Cinema 4D.

Exponente

Inscripciones en este enlace.

Blender para principiantes e Introducción a impresion 3D

Workshop impartido por Giulia Marchetti.

Viernes 5 de Noviembre. 11:00 – 12:30 hrs.

Blender se ha posicionado como uno de los softwares 3D más populares en la industria de la animación. Es ampliamente utilizado para la creación de personajes, escenarios y efectos especiales. Se trata de una herramienta de código abierto y gratuita que permite modelar, renderizar, iluminar y animar con estándares profesionales de calidad.

En este Workshop, Giulia repasará los principios básicos de uso de Blender, para luego ingresar al campo de la Impresión en 3D y profundizar en el proceso necesario para preparar un modelado 3D en Blender para impresión. Ambos recursos combinados abren un abanico de posibilidades para innovar en animación.

Exponente

Ilustradora y artista 3D oriunda de Concepción, donde reside actualmente. Estudió ilustración y posteriormente diseño. A través de los años, adquirió conocimientos sobre técnica 3D de manera autodidacta y aplicando sus conocimientos en distintos proyectos.

Giulia es co-fundadora y directora de arte del estudio de diseño y animación Monki, ubicado en la VIII región y especializado en motion graphics, diseño de personajes y diseño tridimensional.

En el último tiempo, la ilustradora se ha dedicado a trabajar exclusivamente como artista 3D, que es lo que más le apasiona, según confiesa. Su portafolio laboral incluye proyectos desarrollados para clientes de Chile y del extranjero, siendo su principal área de especialización la creación de personajes tridimensionales.

Inscripciones en este enlace.