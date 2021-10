Cultura Conecta sigue ofreciendo espacios de encuentro para aprender en distintos ámbitos de la cultura. Para ello ha programado nuevos seminarios y talleres que se realizan de manera virtual. El feminismo, arte, la escritura y el documental, son las disciplinas que se cruzan en los distintos cursos durante el mes de octubre.

Entre los nuevos contenidos destacan el curso de la socióloga y legendaria activista del feminismo, la hispanoragentina Judith Astelarra; también el de la historiadora e investigadora chilena -además de feminista- Mariairis Flores Leiva. A ellas, se le unirán cerrando el 2021, el compositor y artista sonoro argentino, Edgardo Rudnitzky y el mexicano Ernesto Anaya -Premio Nacional de dramaturgia Oscar Liera 2006- además de uno de los más destacados escritores jóvenes latinoamericanos -Premio Juan Rulfo 2004-, el argentino Patricio Pron. Finaliza en las novedades de la plataforma, el reconocido columnista, periodista y escritor chileno, Oscar Contardo

Feminismo

El feminismo se hace presente en el curso ¿Feminismo o feminismos? De las demandas de igualdad a la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad de la socióloga Judith Astelarra, quien analiza la discriminación y desigualdad de las mujeres. En 6 sesiones va a describir el rol de los feminismos en la elaboración de herramientas teóricas y prácticas para abordarla y para proponer soluciones. También se busca mostrar que desde los feminismos se han hecho propuestas generales no sólo para las mujeres sino para alternativas futuras del desarrollo social en su conjunto. La conferencista internacional es doctora en Sociología en Cornell University (EE.UU.) y doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Complutense (España). Es asesora de organismos públicos de Igualdad en España, Europa y América Latina como también autora de varios libros y decenas de artículos en libros y revistas. El seminario comienza el sábado 23 de octubre y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Arte contemporáneo

El arte contemporáneo es protagonista en el Taller de lectura y escritura sobre arte contemporáneo de la historiadora del arte Mariairis Flores Leiva se propone como un espacio de contextualización histórica y teórica, donde se entregarán herramientas analíticas para revisar en conjunto obras de arte contemporáneo realizadas tanto en Chile, como en el extranjero en el curso de las últimas décadas. En este curso se trabajará desde la categoría específica del arte contemporáneo, la que nos remite a un tipo de obra abierta, sin definiciones o interpretaciones únicas, y que es capaz de interpelar a los espectadores de modos inesperados. El taller empezará el lunes 25 de octubre y culminará el 29 de noviembre.

Arte sonoro

En el seminario ¿Por qué arte sonoro? Edgardo Rudnitzky invita a reflexionar sobre el sonido, su presencia, su condición y su destino inevitable de irrumpir en el mundo del arte y ocupar un lugar destacado en las prácticas contemporáneas con derecho propio. A lo largo de estos 3 encuentros se van a discutir diferentes obras sonoras de una lista variada de autores que se articulará haciendo énfasis en la percepción. Edgardo Rudnitzky es compositor, artista sonoro y percusionista. Realiza una intensa labor como compositor y diseñador sonoro para danza, teatro y cine paralelamente a la creación de objetos e instalaciones sonoras. Ha participado de numerosas muestras individuales y colectivas y ha recibido varios premios como Teatro del Mundo, Cremona Film Festival y Festival de Cine de Bahía. El seminario está dividido en 3 sesiones siendo la primera de ellas se inició el 9 de octubre.

Periodismo

El Taller de lectura de no Ficción: Hay vida allá afuera: taller de lectura de No Ficción de Oscar Contardo tendrá su segunda versión. Aquí el periodista y escritor chileno presentará una selección de obras y autores para entender la composición del género de no ficción y analizar el trabajo el relato de grandes autores. Con 4 sesiones el taller comenzará el jueves 21 octubre. Plantea que “la historia, el periodismo: todo eso también puede ser literatura”.

Actualmente Contardo es columnista en el diario La Tercera y es autor de libros como Siútico. Arribismo, abajismo y vida social en Chile (2013); Rebaño (2018) y Antes de que fuera octubre (2020).

Escritura

El escritor chileno Ernesto Anaya vuelve para dar el Taller Pensamiento Dramático para entender la historia desde el lado de la creación. Aquí se verá cómo enfrentar la página en blanco, los bloqueos creativos y las dificultades para encontrar soluciones durante la escritura, para proponer un nuevo enfoque. Este ya no pone el conflicto en el centro, sino la paradoja y el dilema. Ernesto Anaya es autor de 9 obras de teatro, guionista de la película Malos Hábitos (2007) y guionista y director de la serie animada en red “Catolicadas”. Este seminario es presentado por la Escuela Holden de Italia gracias a la alianza realizada por Cultura Conecta. Se dará en 6 sesiones tendrá inicio el 26 de octubre

Finalmente, todavía se puede acceder al videocurso del escritor argentino de renombre internacional, Patricio Pron que consiste en un seminario de 6 lecciones titulado Principios y finales de la escritura. En éste se invita a reflexionar sobre los conceptos temporales de “Principio” y “Final” y su aplicación práctica en la escritura tomando como referencia ejemplos virtuosos de la literatura.