Este viernes 1 de octubre debuta en Netflix “Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile”, serie documental que explica los lazos directos entre el enclave liderado por Paul Schäfer y la dictadura de Augusto Pinochet.

Se trata de una idea original del destacado documentalista chileno Cristian Leighton (“Kawase-San”, “El corredor”) que demoró alrededor de cinco años en su realización, y que contó con más de 1.000 cintas fílmicas y material de video que fue enterrado para su ocultamiento.

“Hubo que restaurar gran parte del material de archivo, un proceso muy complejo y largo, de digitalización. Cuando digo esto, me refiero a 250 cintas contaminadas que no eran visibles en un reproductor digital”, cuenta a BioBioChile.

En total, fue un año de restauración y dos de digitalización e identificación de personas que luego otorgaron sus testimonios. En pantalla, son sobrevivientes, habitantes y vecinos de la propia Colonia, entre otros, quienes van reconstruyendo la historia y completando los eslabones perdidos del valioso material inédito.

La serie documental fue filmada en la VII región, específicamente en el Maule, lugar donde se remontan los orígenes de esta historia de abuso e impunidad. En total, fueron más de 400 horas de material de archivo.

En estos años, no pocos proyectos artísticos han abordado el tema (la película de stop motion “La Casa Lobo” y “Colonia” con Emma Watson, por ejemplo), pero Leighton asegura que no es suficiente: “Cuando comencé esto, dije: ¿dónde está el libro de Colonia Dignidad’? ¿Existe un material historiográfico? Y no existía. Al día de hoy. Y ahora tenemos un primer esfuerzo histórico de contar ‘la gran historia’, y por muchas voces muy valiosas”.

La voz de Salo

Una de ellas es la de Salo Luna, quien a los 18 años, en 1997, escapó del enclave alemán junto a Tobías Müller (23). Desde entonces, Luna se convirtió en un activista de la causa, denunciando públicamente y en todo el mundo los abusos que Schäfer cometió contra menores edad no sólo en Chile, sino también en Alemania antes de su arribo.

“En mi historia, o en las de aquellos jóvenes que fueron abusados o violados por Paul Schäfer, ninguno ha tomado el cómodo rol de quedarse en casa, escondido, con vergüenza. Siempre el propósito ha sido aprovechar las instancias para dar a conocer lo que ocurría en Colonia Dignidad”, cuenta sobre sus motivaciones para ser parte del proyecto.

En el documental, el cantante oficia como narrador. “Este documento histórico, que va a quedar para el mundo, es algo inédito. Son imágenes que van a impactar no sólo a la sociedad chilena, sino también a la alemana”, asegura.

Para Luna, este documental “en algunas ocasiones está visto desde los ojos del propio Schäfer, porque todas las grabaciones se hacían desde la Colonia. Es algo inédito”.

La idea de Salo como voz en off fue de Wilfried Huismann, uno de los directores junto a Annette Baumeister. “Yo no estaba a bordo de este barco cuando Christian y otros descubrieron este tesoro del archivo”, confiesa.

“El reto más grande fue encontrar una dramaturgia. Existe un montón de material. Yo decidí centrarme en el desarrollo del protagonista, Paul Schäfer, que para muchos es un gran misterio: ¿cómo un predicador llega a convertirse en alguien tan poderoso?”, se pregunta.

“Nos acercamos a los protagonistas que necesitábamos para contar esta historia de forma multifacética, incluidos los victimarios… Decidí acercarme con mucho respeto a las víctimas, no para juzgarlas ni manipularlas, sino para entenderlas: los hechos y la historia de esta entidad social”, asegura.

Para el director, este “es un documental que dice la verdad, y eso es lo más importante: para vivir, para mejorar la historia y para encontrarse. Estoy agradecido que gente que tenía muchas dudas, haya participado, como Roberto Thieme, jefe operativo de Patria y Libertad, quien fue uno de los primeros en viajar a Colonia en 1972 para preparar un golpe de estado contra Salvador Allende”, detalla Huismann.

Un ministro involucrado

Sobre las expectativas del documental, Luna es enfático: “Tengo muchas. El día en que se estrenó el tráiler mi teléfono no paró: me llamaron desde Chile, Argentina, Alemania, Brasil, etc. Va a generar debate… Colonia Dignidad ha sido transversalmente político: yo vi, en lo personal, a personeros de gobierno, de derecha, de centro, de izquierda. Las imágenes van a generar remezón”.

Entre los colaboradores y cercanos a Colonia Dignidad, uno de los que aparece mencionados es Hernán Larraín, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera, duramente cuestionado al asumir el cargo en 2018 por su pasado ligado a los jerarcas alemanes.

Los realizadores solicitaron formalmente una entrevista al secretario de Estado, lo que “no fue posible”, aseguran.

Salo Luna: “Siempre hemos escuchado hablar de Larraín (y su participación en Colonia Dignidad), pero este documental lo pone en la palestra con imágenes, con narraciones, con comunicados de prensa que él realiza en relación a las víctimas chilenas“.

“Sin duda, lo que se va a generar en relación a Larraín y a Colonia Dignidad va a ser tremendamente potente, porque es distinto hablar en base a especulaciones que hablar con imágenes reales y testimonios en primera persona”.

Para el narrador, “el sistema judicial y los gobiernos (de Chile y Alemania) han fallado desde siempre en relación a Colonia Dignidad”.

“Cuando Schäfer se vino a Chile él ya había sido denunciado por abuso de menores en Alemania, y ellos sabían que estaba aquí. Siempre he creído que esta inoperancia de no haber querido llevar a este pedófilo de vuelta a Alemania, desde el 60 hasta que fallece, pasa porque quizás para el gobierno era más cómodo que estuviera en Latinoamérica que en Alemania”, reflexiona Luna.