Ya se estrenó en Chile y Estados Unidos “Cry Macho”, la nueva película de Clint Eastwood que esta vez cuenta con una actriz chilena en su reparto: Fernanda Urrejola.

En su paso por “Pero con Respeto”, el late show de Julio César Rodríguez en Chilevisión, la actriz se refirió a su experiencia junto al legendario cineasta, así como al origen de su participación en el proyecto.

“(Mi personaje) es una millonaria alcohólica de los ’80 en México con mucho poder, pero muy dañada emocionalmente”, resumió la chilena sobre su rol en la trama.

La historia está basada en la novela de N. Richard Nash y se sitúa en Texas en 1978, donde una ex estrella de rodeo y (Eastwood) acepta el encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México para alejarlo de su madre alcohólica (Urrejola).

“La primera semana de noviembre (del año pasado) me llaman mis mánagers y me dicen ‘está este casting para la película de Clin Eastwood’. Y yo ‘¡tengo dos días para prepararme!’. Empecé a estudiar. Llamé. ‘¿Cómo me tengo que vestir? ¿De qué época es?’. La directora de casting me dice ‘es de los años ’80. Haz lo que quieras. Pásalo bien’”, recordó.

“Lo pasé tan bien haciendo ese casting. Y lo mandé con toda la fe y todo el miedo de siempre… Tres días después me llama mi mánager y me dice: ‘se lo va a llevar él mismo el fin de semana para verlo y el lunes nos van a dar una respuesta’. Clint, el señor Clint se lo va a llevar. Me llaman el lunes y me dicen que quedé”, dijo.

Sobre el rodaje con el célebre actor y director, agregó: “El año pasado lo conocí el set (a Eastwood). Me tocó grabar en las últimas semanas del rodaje. Imagínate, un viejo de 91 años, en pandemia, haciendo una película de protagonista y además produciendo. Era la cuarta semana y el viejo seguía con la energía acá, arriba, y paran a almorzar, me lo presentan, y desde ese minuto fue un encanto!”.

“Me dio la bienvenida, muy amoroso… Es súper piola, de hecho la única vez que lo vi alterarse un poco fue porque estábamos haciendo una parte de la escena que era un poquito más difícil y él estaba muy concentrado y, claro, la única cosa que se le nota que está más viejo es que no era fácil aprenderse los textos”, añadió.

A modo de anécdota, recordó: “En ese momento que estaba concentrado alguien habló, y él muy calmadamente se acercó a esa persona y le dijo: ‘silencio, por favor’. Y todo el mundo así”.

“Le encantaba contarme de su época de western, hablamos un poco de italiano, nos cagamos de la risa. Me sentí muy libre, me sentí muy contenida (durante la filmación)… Cuando terminé de grabar, él fue encantador, nos aplaudimos y le dijo a todo el equipo ‘yo me voy a llevar los créditos por haberla escogido’. Y yo así”, contó Urrejola.