Mediante una entrevista televisiva, la afamada actriz española Maribel Verdú aseguro haber sido víctima de acoso sexual de parte de “gente muy influyente” del ámbito público.

Así lo reveló en su paso por el programa de viajes “Planeta Calleja”, en donde recorrió diversos paisajes de la ciudad africana Santo Tomé y Príncipe.

“No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades”, aseguró la protagonista de “Y tu mamá también”.

A su vez, agregó que no han sido pocas las veces en que “gente muy influyente” ha tocado las puertas de su camarín en señal de acoso, debiendo pedirles que salgan de su habitación.

Una de las ocasiones más graves fue cuando recibió una “proposición deshonesta”, que la llevó a abandonar el lugar corriendo en busca de dos compañeros actores que identificó como “muy conocidos”.

“Yo he entrado con ellos en el camerino, y le he dicho, ¿y ahora puede repetir lo mismo delante de ellos?”, recordó Verdú, quien incluso judicializó uno de los casos de acoso que sufrió: “Entonces no se hablaba de esto”.

“Hay veces que sacas tu carácter y contestas pero en otras te quedas paralizada”, señaló, al mismo tiempo en que reconoció que sigue presenciando actos como estos que “dan tanto asco y tanta rabia”.

Verdú, además, reveló que vivió una ocasión “muy delicada” sobre el tema, aunque sin especificar cuándo y dónde.

“Tú tienes todo el derecho a preguntarlo pero yo tengo todo el derecho a dejarlo solamente para mis íntimos y lo sabe la gente que lo tiene que saber. Porque además, de repente se aprovecha de ti alguien en el que confías plenamente y dices, si lo que eres es un delincuente y un impresentable”, le contestó al conductor el programa de TV.