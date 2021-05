“Dosis (tal vez no fue suficiente prozac)”, se titula el monodrama escrito y protagonizado por el actor Francisco Germain, que debutará el 22 de mayo a las 21 horas por www.cow.cl, la que tendrá una segunda función que se llevará a cabo el 29 de mayo.

Francisco Germain, famoso por sus vídeos humorísticos de formato breve a través de Faramalla, su canal de YouTube, se arriesgó doblemente con la obra “Dosis (tal vez no fue suficiente prozac)”. No solo se inspiró en su experiencia con los Trastornos Obsesivos Compulsivos para crear un personaje en una situación crítica, sino que asumió el desafío de protagonizar un monólogo a través de la plataforma zoom. El estreno será el sábado 22 de mayo por la plataforma de The Cow Company.

La obra, de 30 a 35 minutos de duración, trata de Javier, un hombre de 31 años diagnosticado con un Trastorno obsesivo Compulsivo, pero estabilizado hace ya un tiempo luego de varios años de terapia. Con la llegada de la pandemia sus demonios mentales rebrotaron con más fuerza que nunca, hasta el momento en que colapsa y se encierra en un auto. El texto lo muestra cuando lleva dos días en esa situación, intentando -en vano- contactar a su psiquiatra.

Germain precisa que “la obra es el décimo testimonio que Javier graba para su psiquiatra, al que consultó por última vez en 2010 y al que ahora no puede contactar. Él intenta pedir explicaciones y hacer una especie de evaluación terapéutica para ver qué falló, por qué no es capaz de salir del auto y menos abrazar a su hijo o a su esposa”.

La creación

La trama está basada en la experiencia personal del actor de vivir con un Trastorno Obsesivo Compulsivo. “La obra no tiene el carácter autobiográfico en cuanto a lo que vive el personaje, y sus características no son mías. Me basé en mi experiencia con el Trastorno Obsesivo Compulsivo, controlado hace varios años, para crear un personaje ficticio llevándolo a un grado de severidad mucho mayor. También conocí pacientes con trastornos mucho más severos, observación que también me inspiró”, explica.

El actor y guionista cuenta que lo primero que pensó fue que la acción transcurriera dentro de un auto, a la manera de la película “Locke”, de Tom Hardy. Luego que la persona encerrada no pudiera salir, presa de su trastorno. “Quería hacerlo como la cinta. Que el protagonista escuchara voces sin que aparecieran los personajes, pero Marcos (Alvo, de The Cow) me sugirió, como desafío actoral, que fuera absolutamente un monólogo. Así, el psiquiatra no responde nunca y habla con su esposa, pero no la escuchamos”.

“Dosis (tal vez no fue suficiente prozac)” tiene otro interés para Francisco Germain: hablar con propiedad de los Trastornos Obsesivos Compulsivos. “La palabra TOC está muy manoseada. Todos tenemos obsesiones, pero solo se trata de un TOC si te impide llevar tu vida normal. En mis momentos más severos habría llegado tarde a una audición con Spilberg o con cualquier otro director, por mi trastorno”, explica. El autor recalca que “mi conocimiento es empírico, no viene desde la academia, surge en base a lo vivido y observado. Tengo la misión de hablarlo con mayor seriedad, de darlo a conocer mejor. Durante la pandemia se han gatillado mucho más”.

Coordenadas

Sábado 22 de mayo a las 21 horas

Sábado 29 de mayo a las 21 horas

Entrada general $5000

Entrada más donación Techo: $7500

Entrada más donación Techo $10.000

En www.cow.cl