En 1991, se emitió en la televisión soviética una adaptación televisiva de “El señor de los anillos” titulada “Khraniteli”.

Según todos los indicios, es la única adaptación de “El señor de los anillos” realizada en la Unión Soviética, y también se pensó que se había perdido para siempre. Sin embargo, el telefilme soviético ha reaparecido en YouTube.

La producción de bajo presupuesto, emitida 10 años antes del estreno de la primera entrega de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, parece arrancada de otra época: el vestuario y los decorados son rudimentarios, los efectos especiales son básicos y muchas de las escenas parecen más una producción teatral que un largometraje.

La música de la producción, de Andrei Romanov del grupo de rock Akvarium, da un ambiente claramente soviético a la producción: nadie va a confundir este El señor de los anillos con las películas de Jackson.

Más de 800.000 visitas

Tras su emisión en 1991 en la televisión de Leningrado, se creía que la adaptación se había perdido, pero ahora está en YouTube, como señala The Guardian.

La sucesora de la Televisión de Leningrado, 5TV, colgó la película en YouTube la semana pasada, donde en pocos días ha conseguido más de 800.000 visitas.

“Los fans han estado buscando en los archivos, pero no han podido encontrar esta película durante décadas”, recogió The Guardian citando a “World of Fantasy”, una publicación en ruso que ha escrito sobre las adaptaciones de la obra de Tolkien.

“Debería haber una estatua para la persona que encontró y digitalizó esto”, publicó un comentarista.

The Guardian también señaló que esta no era la primera vez que Leningrad Television adaptaba a Tolkien: también lanzaron una adaptación de “El Hobbit” en 1985.

