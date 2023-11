El mundo de la música latina está en constante movimiento y cada semana Billboard nos trae el ranking de las canciones más populares en el género. En esta ocasión, correspondiente a la semana del 19 de noviembre de 2023, nos encontramos con una lista llena de éxitos y colaboraciones que han conquistado a millones de personas alrededor del mundo.

En el primer lugar nos encontramos con “Monaco” de Bad Bunny, quien sigue cosechando éxitos y manteniéndose en la cima de los rankings. Le sigue de cerca “Harley Quinn” de Fuerza Regida y Marshmello, una colaboración que ha logrado cautivar a los fanáticos de ambos artistas.

En el tercer lugar nos encontramos con “Qlona” de Karol G y Peso Pluma, una canción que ha logrado conquistar a los amantes del reguetón y el trap. En el cuarto lugar nos encontramos con “Lady Gaga” de Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H, una canción que ha logrado destacar por su ritmo pegajoso y letras pegadizas.

En el quinto lugar nos encontramos con “Perro Negro” de Bad Bunny y Feid, una colaboración que ha logrado captar la atención de los fanáticos de ambos artistas. Le sigue de cerca “Segun Quien” de Maluma y Carin Leon, una canción que ha logrado conquistar a los amantes del reguetón y el pop latino.

En el séptimo lugar nos encontramos con “Que Onda” de Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida, una colaboración que ha logrado cautivar a los fanáticos de estos artistas. En el octavo lugar nos encontramos con “LaLa” de Myke Towers, una canción que ha logrado destacar por su ritmo y letras pegadizas.

En el noveno lugar nos encontramos con “El Amor de Su Vida” de Grupo Frontera y Grupo Firme, una canción que ha logrado conquistar a los amantes de la música regional mexicana. Le sigue de cerca “Mi Ex Tenia Razon” de Karol G, una canción que ha logrado captar la atención de los fanáticos del género urbano.

En el undécimo lugar nos encontramos con “Un Preview” de Bad Bunny, una canción que ha logrado destacar por su ritmo y letras pegadizas. Le sigue de cerca “Fina” de Bad Bunny y Young Miko, una colaboración que ha logrado cautivar a los fanáticos de ambos artistas.

En el décimo tercer lugar nos encontramos con “Bipolar” de Peso Pluma, Jasiel Nunez y Junior H, una canción que ha logrado destacar por su ritmo y letras pegadizas. Le sigue de cerca “Y Lloro” de Junior H, una canción que ha logrado captar la atención de los fanáticos del género regional mexicano.

En el décimo quinto lugar nos encontramos con “Sabor Fresa” de Fuerza Regida, una canción que ha logrado destacar por su ritmo y letras pegadizas. Le sigue de cerca “Where She Goes” de Bad Bunny, una canción que ha logrado cautivar a los fanáticos del género urbano.

En el décimo séptimo lugar nos encontramos con “La People” de Peso Pluma y Tito Double P, una canción que ha logrado destacar por su ritmo y letras pegadizas. Le sigue de cerca “Diluvio” de Rauw Alejandro, una canción que ha logrado captar la atención de los fanáticos del género urbano.

En el décimo noveno lugar nos encontramos con “Rubicon” de Peso Pluma, una canción que ha logrado destacar por su ritmo y letras pegadizas. Finalmente, en el vigésimo lugar nos encontramos con “Primera Cita” de Carin Leon, una canción que ha logrado captar la atención de los amantes de la música regional mexicana.

El ranking latino de Billboard es una referencia clave en la industria musical, ya que nos muestra cuáles son las canciones más populares del momento en el género latino. Este ranking se basa en la cantidad de reproducciones en plataformas de streaming, ventas de música y popularidad en la radio.

La relevancia de este ranking radica en que nos permite conocer cuáles son las canciones que están marcando tendencia en la industria musical latina, así como también nos muestra la evolución y el éxito de los artistas en el mercado. Además, este ranking es una herramienta importante para los fanáticos de la música, ya que les permite descubrir nuevas canciones y artistas que pueden convertirse en sus favoritos.

Es importante estar atentos a las noticias del mundo de la música, ya que cada semana Billboard nos trae nuevas sorpresas y éxitos que nos mantienen bailando y disfrutando de la música latina.