Durango y sus comunas vecinas se preparan para vivir un día con intervalos nubosos. Según el pronóstico de www.meteored.cl, la temperatura mínima en Durango será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. La humedad se mantendrá en un 56%, sin pronóstico de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad de 27km/h, con ráfagas de hasta 47km/h. Además, el índice UV será de 6, por lo que es importante tomar precauciones.

En la ciudad de Gómez Palacio, el clima será similar al de Durango. Se esperan intervalos nubosos durante todo el día, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 27°C. La humedad se mantendrá en un 55%, sin posibilidad de lluvia. Los vientos serán menos intensos que en Durango, con una velocidad de 17km/h y ráfagas de hasta 33km/h. El índice UV será de 6, lo que implica una exposición moderada al sol.

Por su parte, en Ciudad Lerdo también se esperan intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 28°C, siendo esta última la máxima del día. La humedad se mantendrá en un 56%, sin probabilidad de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad de 15km/h, con ráfagas de hasta 35km/h. El índice UV será de 6, por lo que es necesario protegerse adecuadamente de los rayos solares.

En la localidad de El Salto, el clima también será de intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 19°C, siendo esta última la máxima registrada para hoy. La humedad se mantendrá en un 57%, sin pronóstico de lluvia. Los vientos serán más suaves que en las otras comunas, con una velocidad de 13km/h y ráfagas de hasta 48km/h. El índice UV será de 7, lo que indica una exposición alta al sol.

Ante estas condiciones meteorológicas, es recomendable llevar siempre contigo un abrigo ligero, ya que las temperaturas podrían descender en las horas de la noche. Además, es importante protegerse del sol utilizando protector solar, gorros y gafas de sol. No olvides mantenerte hidratado, ya que aunque no se esperen lluvias, la humedad puede generar una sensación de calor. Disfruta del día, pero no olvides cuidarte adecuadamente del clima.