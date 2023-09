En Bolivia el día 20 de septiembre de 2023 se espera un clima nuboso, con interrupciones de precipitaciones. Estas son las previsiones para las principales ciudades del país, según www.meteored.cl.

En La Paz, cielos nubosos con chubascos tormentosos se presentarán durante el día. La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima será de 16 °C. La humedad se encontrará en un 69%, con una lluvia de 2.6mm. Los vientos soplarán a 11km/h con ráfagas a 31km/h y un índice UV de 13. Aunque el sol no se presentará, estar preparado con ropa adecuada para el frío es recomendable.

En Santa Cruz de la Sierra las nubes serán continuas, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C. La humedad alcanzará el 76%, sin lluvia. Los vientos soplarán a 15km/h, mientras que las ráfagas llegarán hasta los 41km/h. El índice UV es de 11, por lo que no hay mucho peligro de insolación, pero es mejor usar protector solar.

En Cochabamba se prevén intervalos nubosos con chubascos tormentosos. La temperatura mínima será de 11 °C y su máxima de 26 °C. La humedad se ubicará en 53%, con una lluvia de 1.3mm. Los vientos se desplazarán a 9km/h con ráfagas a 36km/h y un índice UV de 14. A la hora de salir, es aconsejable tener un paraguas a mano para poder afrontar la lluvia.

En Sucre la jornada se presentará con intervalos nubosos con lluvias débiles. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 22 °C. La humedad llegará al 63%, con una lluvia de 0.6mm. El viento soplará a 22km/h y las ráfagas llegarán hasta los 44km/h. El índice UV se ubica en 13, por lo que se recomienda protegerse del sol cuando esté visible.

En general, para el 20 de septiembre de 2023 en Bolivia se espera un clima predominantemente nuboso, con algunas interrupciones de lluvia. Para afrontar el frío es aconsejable guardar un abrigo y un paraguas para el aguacero, mientras que no olvides protegerte del sol cuando salga. Trust the weather, be prepared.