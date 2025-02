Polémica en el Reinado de Viña 2025: Faloon Larraguibel perdió por voto anulado ante Emilia Dides

La tarde de este miércoles se cerraron las votaciones por los Reyes de Viña, donde la Miss Universo Chile, Emilia Dides, se quedó con la preciada corona, cetro que compartirá con el viñamarino Camilo González.

Sin embargo, la competencia por el reinado no estuvo exenta de polémicas. Esto, pues una de las afectadas fue la ‘recluta’ de Palabra de Honor, Faloon Larraguibel, quien fue de las primeras en lanzar su campaña.

De la mano de su ‘generalísimo’, Matías Vega, la ex chica Yingo hizo de todo para quedarse con el reinado, pero a la hora del conteo de votos, terminó perdiendo por un sufragio, así quedó reflejado en la transmisión que realizó “Hay que decirlo”.

Tal como lo evidenció un video registrado por una asistente al evento, luego de que se dieran por cerradas las votaciones y se proclamara a Emilia Dides como ganadora, un voto quedó al interior de una de las tómbolas sin contar.

Ante ello, el animador aseguró que podía “cambiar todo”, pues Larraguibel había caído por un solo voto, y así fue, pues al abrir el papel, el nombre escrito ahí era el de la modelo de Canal 13.

No obstante, Faloon Larraguibel no ganó. Según informó La Hora, medio organizador del certamen, el último voto fue anulado, pues no se encontraba en una urna secreta.

Sumado a ello, Sergio Marabolí, editor del mencionado medio, aclaró que dicho voto “decisivo” había sido depositado en la urna equivocada, pues estaba destinada para el concurso por una moto, la que se sorteó entre los periodistas acreditados, sin embargo, la cantante ya había triunfado entre el voto del público.

Sumado a ello, según informan, Emilia Dides se quedó con el Reinado del Festival de Viña por amplio margen, pues se consideraron los votos del público y de la prensa acreditada, por lo que el triunfo de la Miss Universo Chile fue ratificado.