El actor de “Superman” y “Bonnie y Clyde”, Gene Hackman, fue encontrado muerto este miércoles, junto a su esposa y mascota, a los 95 años.

Pese a que las causas de su muerte se encuentran en investigación, las últimas imágenes del actor lo muestran en un deplorable estado tras su retiro del cine hace 16 años.

Una de las últimas fotografías conocidas de Gene Hackman datan de 2023, cuando fue captado por el Daily Mail cargando gasolina en Santa Fe, Nuevo México (EE.UU.).

En las instantáneas se ve al doble ganador de los Premios Óscar con una imagen muy diferente a la que gozaba cuando se encontraba en la cúspide de su carrera.

Por el contrario, se notaba que había experimentado una considerable baja de peso, además de su lento andar encorvado.

Tras ello, el actor no volvió a ser visto en público hasta un año después, también en Santa Fe, Nuevo México, en marzo de 2024, cuando fue captado saliendo de una tienda junto a su esposa, Betsy Arakawa.

En ese entonces tenían 94 y 62 años respectivamente, y el estado de Hackman se había deteriorado aún más, pues esta vez caminaba apoyado de un bastón.

A su vez, además de su delgada apariencia física, se podían notar manchas en tonos violetas en sus manos.

Tal como informó el sheriff del condado, Gene Hackman y su esposa fueron encontrados muertos la tarde de este miércoles en su hogar en Sunset Trail. El policía aclaró que no se encontraron indicios de un crimen.

“Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito”, dijo el sheriff Adán Mendoza, según consignó BBC.

Last photo of Gene Hackman, 95, and wife Betsy Arakawa, 63, before their tragic deaths at home with their dog in New Mexico. The two-time Oscar winner used a cane, holding Betsy’s arm in a rare outing on March 28, 2024, weeks after his 94th birthday. pic.twitter.com/JkEhM6fPlb

