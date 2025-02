Primera noche de festival: Quiénes se presentan este domingo y en qué orden en Viña 2025

En la noche de este domingo 23 de febrero, empieza el Festival de Viña del Mar.

Hasta el viernes 28, los televidentes podrán disfrutar del certamen, que cuenta con varias sorpresas y novedades varias.

Al respecto, para tener presente, el inicio de las transmisiones comenzará a las 21:15, unos 45 minutos antes.

En este sentido, quienes estén interesados en ver el show, pueden sintonizar el canal oficial, Mega, a través de todas sus plataformas. Aunque en este año, también las personas de otras latitudes, pueden ver el festival por medio del servicio de streaming Disney+.

Los artistas de Viña del Mar por orden de aparición

Según información del canal oficial, Mega, el encargado de animar la primera jornada es el cantante Marc Anthony, para este domingo 23 de febrero.

El puertorriqueño tendrá su cuarta aparición en la Quinta Vergara, y será el encargado de deleitar al recinto viñamarino con una batería de éxitos como “Valió la pena”, “Y hubo alguien”, “Hasta ayer”, “Flor pálida”, “Qué precio tiene el cielo”, “Y cómo es él”, “Vivir lo nuestro” y “Si te vas”, entre otros.

En el intermedio, es el turno del comediante venezolano George Harris, quien no ha tenido una carrera fácil para la Quinta Vergara.

Así las cosas, el humorista sostuvo que desea “que la gente se lo goce”, puntualizó Harris, en conversación con el programa Mucho Gusto.

Según el artista, adaptó su guion para entretener a la gente, pero excepcionalmente, afirmó que su presentación no tiene considerado el humor político. El público no quiere saber de política, agregó el humorista. “No me veo los diarios”, puntualizó.

Sin embargo, en caso de pifias, el venezolano anticipó que busca “surfear la ola”.

Finalmante, la banda Bacilos, formada en 1997, en Miami, Florida, Estados Unidos, cerrará la noche de este domingo.

Hay que recordar que el conjunto es liderado por el vocalista Jorge Villamizar. En una conferencia de prensa, anterior a su presentación, los músicos declararon que la “gente conectó con sus temas”.

“Hemos tenido la suerte de que nuestra música duró, de que pasaron los años y la gente la sigue escuchando, de que muchas generaciones la han aceptado de corazón”, explicaron en la instancia.

Finalmente, agregaron que a menudo disfrutan del cariño de sus fans. “Puede ser en Doñihue, hace un año, donde me regalaron una pulsera, o puede ser en Times Square, en Nueva York, y hay una conexión, y eso realmente es algo que nosotros no planificamos”, cerraron.