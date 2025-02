George Harris antes de debutar en Viña 2025: "Si el público decide no tenerme, sabría respetarlo"

George Harris comentó cómo se está preparando para su debut en el Festival de Viña 2025, ya que será el primer humorista en presentarse este año, durante la noche del domingo.

Recordemos que, el comediante venezolano ha sido foco de las críticas por los comentarios sobre Chile que emitió a través de redes sociales en el pasado. Si bien se disculpó, su éxito en el festival todavía es un enigma.

Sobre estas críticas, durante la conferencia de prensa de este sábado, dijo que “hay un tema de xenofobia con los venezolanos que llegamos acá, porque hay 4 o 5 venezolanos que han hecho cosas malas y eso daña nuestro gentilicio, pero luego fueron a mi Twitter”, reconoció. En uno de los tuits apuntó al ex presidente Salvador Allende.

Ahora, Harris se justificó diciendo que los venezolanos “estamos huyendo de una situación política que ocurre en el país hace 25 años. Entonces, obviamente, todo lo que a nosotros nos suene de un lado, de un tendencia, nosotros sin juzgar, a veces sin saber, decimos que no nos gusta, porque venimos de huir de allí“.

“Yo sé que eso lastimó a una parte de la población chilena, y yo por eso pedí disculpas“, reconoció. “Yo no tengo ningún rollo en pedir disculpas porque todos somos seres humanos y nos equivocamos”, planteó.

George Harris se enfrentará al “Monstruo” de Viña

El comediante también fue consultado sobre cómo enfrentaría un posible fracaso. “Hay que estar preparado para vivir la frustración. (…) Si el público decide no tenerme en el escenario, sabría respetarlo“, planteó.

Pese a ello, agregó que “trataría de luchar por el puesto. Creo que hay que lucharlo. Yo siento que cuando te invitan al festival no hay que venir a demostrar nada, no lo veo así, yo veo que te invitan porque de alguna manera quieren hacer honor a lo que ya eres, lo que has logrado”.

“Ellos te invitan para que la gente disfrute de tu trabajo, no para que la gente se burle”, manifestó.

Sobre “El Monstruo”, dijo que “yo creo que es una palabra peyorativa para el público tan hermoso como el chileno, nunca lo he visto de esa forma, nunca me he sentido amenazado a más por el público chileno, más bien he sido súper bien recibido”, aseguró.