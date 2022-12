Cuartos de final de Mundial de Qatar: cruces, fechas y horarios de los partidos

Este martes se puso fin a los octavos de final del Mundial de Qatar: los cuartos inician esta misma semana.

Este martes en Qatar se cerró la instancia de octavos de final del Mundial. Ahora, en esta misma semana, arrancan los cuartos.

Esta jornada Marruecos y Portugal se quedaron con los últimos cupos a la siguiente instancia, tras dejar en el camino a España y Suiza, respectivamente.

Antes, Países Bajos, Argentina, Brasil, Croacia, Inglaterra y Francia habían conseguido avanzar de ronda.

Sí, solo ocho seguirán en camino en busca de la gloria y el trofeo planetario.

En este sentido, este viernes se abrirá la nueva etapa con dos partidos: Brasil-Croacia y Países Bajos-Argentina.

La acción continuará el sábado con los cotejos Marruecos-Portugal e Inglaterra-Francia.

Recordemos que el conjunto galo es el campeón vigente.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

Países Bajos vs. Argentina | viernes a las 16.00hs, Estadio Lusail.

Croacia vs. Brasil | viernes a las 12.00hs, Estadio Ciudad de la Educación.

Marruecos vs. Portugal | sábado a las 12.00hs, Estadio Al Thumama.

Inglaterra vs. Francia | sábado a las 16.00hs, Estadio Al Bayt.

¿Qué viene después de cuartos?

Semifinales: Se jugarán el martes 13 de diciembre y el miércoles 14, a un partido por jornada y ambos duelos serán a las 16.

Tercer puesto: Se jugará el sábado 17 de diciembre, a las 12.

Final: La gran del Mundial de Qatar 2022 será el domingo 18 de diciembre a las 12.