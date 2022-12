Inusual gesto en el plantel brasileño: captan a Casemiro aplicando ’sustancia’ en la nariz de Neymar

En la jornada del día de lunes, se definieron dos cupos para los cuartos de final del Mundial de Qatar, donde Croacia consiguió los pasajes, luego de vencer a Japón en penales y Brasil goleó a Corea del Sur, para llegar a la siguiente fase.

En el duelo de los sudamericanos, se vio una gran demostración del ‘Joga Bonito’ en los primeros 45′ minutos, donde lograron aventajarse por 4 a 0.

Ya en el segundo tiempo, llegó el relajo del conjunto de ‘Tite’ y los asiáticos lograron encajar el tanto del honor ante un férreo candidato a la final del Mundial en Medio Oriente.

Sin embargo, un inusual gesto de dos cracks del ‘Scracht’ llamó la atención de los televidentes, quienes se volcaron a Twitter, para comentar que es lo que sucedió entre Casemiro y Neymar Jr.

En el registro, se ve que la estrella del PSG y el ’10’ de La Canarinha, pidiéndole ‘algo’ a Casemiro, quien se acerca para aplicarle en la nariz del excelente jugador.

Sin embargo, a pesar del registro, la prensa del Brasil, salió al paso de los rumores y explicaron que es la sustancia que aplica el volante del Manchester United, en la nariz de Neymar.

En lo detallado por el medio brasileño UOL, se trata de una pomada que utilizan algunos jugadores para abrir el pecho y las fosas nasales para respirar mejor. De hecho, aseguran que Raphinha, jugador del Barcelona, también la usó.

POMADA MISTERIOSA?

O que é a pomada misteriosa que Neymar passou na camisa no intervalo do jogo do Brasil? A @domibecker explica pra gente!#UOLNaCopa2022 #UOLEsporte #Qatar2022 #Brasil #Neymar #Raphinha pic.twitter.com/vAlyxuB5lN

— UOL Esporte (@UOLEsporte) December 6, 2022