Tras abandonar en 2024: checo Tomas Slavik va con sed de revancha por el ’tetra’ en Red Bull VCA

El rider checo Tomas Slavik aparece como el gran dominador en el último tiempo del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (VCA), carrera de ciclismo de montaña, en la modalidad de descenso urbano, que se disputa anualmente en los cerros de la ciudad puerto.

El experimentado deportista de 37 años se ha consagrado en tres oportunidades en la prueba de downhill más importante en suelo chileno, específicamente en los años 2017, 2018 y 2023.

De esta manera, el oriundo de Brno se suma al nacional Antonio Leiva (2004, 2005, 2006 y 2008) y al eslovaco Filip Polc (2010, 2011, 2014 y 2015) como los pilotos que más veces han ganado esta prueba.

Y Slavik llega con sed de revancha a la edición número 21 del VCA, a disputarse el próximo 2 de marzo entre escaleras infinitas, curvas cerradas y la energía inigualable del puerto. El año pasado abandonó por un desperfecto en su bicicleta y vio como el brasileño Lucas Borba se llevaba los máximos honores.

El checo habló con BioBioChile en la antesala a una nueva cita del descenso urbano más extremo del mundo, donde va por el ‘tetra’ en Valparaíso.

– Has sido uno de los grandes protagonistas del Red Bull VCA. Cuáles son tus expectativas para esta nueva versión, donde por cierto está en la mira tu cuarto título

– Para mí, y diría que también para los demás corredores, todos venimos a Valparaíso con un objetivo y es ganar. Todo el mundo quiere ganar la carrera porque, diría yo, de toda la serie Cerro Bajo, esta es una de las más prestigiosas e históricas.

Y sí, me estuve preparando mucho, estuve entrenando duro, habrá muchos cambios con la nueva pista, porque el 50% de la pista será nueva, así que es difícil predecir en este momento quién tendrá ventaja en este tipo de pista.

Pero sí, como dije, estoy aquí para ganar. Haré lo mejor que pueda y veré si funciona o no, pero también es una misión de todos los demás.

– Cómo es la preparación de un rider de tu nivel para afrontar en Chile uno de los circuitos más exigentes del mundo

– Como siempre digo, es como un rompecabezas de actividades en las que realmente necesitas estar bien en tu parte mental, en tu parte técnica, también inmerso en tu equipo, por lo que es una mezcla de todas estas cosas las que terminan haciendo la actuación final.

He estado en este circuito de carreras durante tantos años, así que estoy seguro de lo que se necesita para ganar la carrera. Se necesita estar en el momento y en el lugar correctos y todo tiene que encajar para que esto suceda.

– Eres un claro favorito para vencer en suelo chileno, más aún después de ganar en octubre de 2024 la primera etapa de los circuitos europeos de descenso, esto en Génova, Italia.

– Sí, Génova fue un tipo de carrera realmente diferente, pero se adaptaba muy bien a mi estilo de pilotaje y me sentí muy bien allí. Fue para mí un momento muy especial ganar el primer Red Bull Cerro Abajo en Europa.

Ahora estoy a la cabeza de la clasificación general en la serie Cerro Abajo, que es una gran posición, así que las expectativas de Valparaíso son altas. Pero sigo con los pies en la tierra, no quiero subestimar a nadie ya que hay muy buenos corredores, hay como 10 muchachos que pueden lograr una victoria fácil, así que lo intentaré. La idea es mantener los pies en la tierra, concentrarme y hacer una buena actuación.

– Quiénes aparecen como tus principales rivales en busca de tu cuarto título en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

– Para mí, en los últimos años, siempre han sido los colombianos, ellos son atletas talentosos que saben lo que se necesita para ganar las carreras más importantes. Y si fuera específico, diría que Juanfer Vélez (segundo en Génova) es a quien hay que vencer, porque es muy rápido.

Eso sí, no quiero olvidarme también de los chilenos Felipe Agurto y Pedro Ferreira. Estos muchachos tendrán la ventaja de saber más sobre la pista, son locales y conocen la superficie, las escaleras. El estar ante su gente siempre puede ser un juego mental fuerte y puede ser útil para estos muchachos, así que veremos cómo va.

– Me imagino que tienes una sed de revancha por lo ocurrido el año pasado en VCA, donde por un desperfecto en tu bicicleta debiste retirarte de la carrera.

– Son cosas que pueden suceder a veces y eso es lo que pasó en mi carrera final acá (se le cortó la cadena). Puede ocurrir también una caída en una curva o en las escaleras grandes, donde podría lastimarme. Todo lo que sucede tiene una razón.

Y a mí esto me da más hambre de mejorar, de hacer cambios y asegurar que esto no me vuelva a suceder. Ahora estoy más fuerte, pienso en que todo estará bien y lo del año pasado fue simplemente mala suerte. Pero si estás compitiendo durante tanto tiempo como yo, sabes que esto es parte del proceso, a veces estás abajo, a veces estás arriba y algunas cosas no las puedes predecir y no las puedes evitar. Este es un nuevo año, una nueva carrera y un nuevo yo.