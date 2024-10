La primera vez de Red Bull Cerro Abajo en Europa fue un éxito ante más de 35.000 personas. Génova acogió a los mejores riders del mundo con una gran afluencia de público, que compitieron en la etapa final del circuito urbano de descenso más extremo e importante del mundo, ofreciendo un espectáculo de locura.

La competición que nació en Valparaíso y comenzó a extenderse por el mundo, visitó por primera vez suelo europeo y las angostas escaleras y calles de Génova en el norte de Italia fue el escenario predilecto para que Tomás Slavik volviera a la cima de la competición.

La victoria fue para Tomas Slavik, que tras ser el primero en descubrir los ‘caruggi’ de la Capital Europea del Deporte 2024, hoy en la final protagonizó una carrera impecable y pedaleó hasta el último metro del recorrido de 2,2 km que iba del Monte Peralto al Largo della Zecca, pasando por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La batalla al límite de las décimas, en la que se alcanzaron velocidades de hasta 80 km/h entre saltos, escalones y curvas, en el estrecho laberinto de creuze y caruggi de Génova, proporcionó un espectáculo sin precedentes y memorable, que emocionó tanto a los corredores como a los espectadores.

Así lo confirmó el propio ganador Tomas Slavik: “Todavía no me parece real. El recorrido era difícil y salvaje, llevándote al límite en todo momento. Llevo muchos años corriendo y competir con tantos jóvenes nuevos me da un impulso especial. Lo que más me interesaba era ganar hoy, delante de este público fantástico, que me acogió como si estuviera en casa”.

El checo de 37 años superó por casi medio segundo al colombiano Juanfer Vélez, que fue el más rápido en la clasificación, y con su segundo puesto mereció la victoria en la general, confirmándose como campeón del circuito tras el título de 2023.

Los chilenos en competencia

El mejor de los representantes nacionales fue uno de los referentes del deporte extremo chileno, Felipe Agurto, quien peleó palmo a palmo ingresar al podio, pero lamentablemente fue desplazado al cuarto lugar por el colombiano Sebastián Holguín por centésimas.

Así también, el chileno Pedro Burns dijo presente en la competición, pero desafortunadamente no alcanzó a registrar el tiempo necesario para poder ingresar a la última etapa por la definición del Red Bull Cerro Abajo.

Misma suerte corrió la ciclista Fernanda Gildemeister y los riders nacionales Pedro Ferreira y Alberto Nicolás, quienes recorrieron los kilómetros de la competencia, pero no pudieron ingresar a la última instancia en Génova.

Revisa la clasificación en el Red Bull Cerro Abajo Génova

1.- Tomáš Slavík: 2m 42.505s 2.-Juanfer Vélez: +0.477 3.- Sebastian Holguin: +3.383 4.- Felipe Agurto: +3.517 5.- Johannes Fischbach: +4.102 6.- Jeronimo Paez: +4.160 7.- Bernard Kerr: +4.312 8.- Adrien Loron: +5.503 9.- Lucas Borba: +5.975 10.- Douglas Vieira: +6.948