La explicación del atleta francés Morhad Amdouni tras su antideportivo gesto en Tokio 2020

El atleta francés Morhad Amdouni se convirtió en uno de los deportistas más criticados de Tokio 2020, luego de su antideportivo gesto en plena Maratón, cuando dejó a sus más cercanos perseguidores sin la posibilidad de beber agua.

El galo corría junto al grupo de avanzada en el kilómetro 28 de los 42 de carrera y, en un punto de hidratación, botó todas las botellas del líquido hasta tomar la última que dejó en pie.

El momento quedó captado en las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, por lo que los cuestionamientos en su contra llegaron a oídos de Amdouni.

Por lo anterior, el maratonista francés optó por explicar lo sucedido en sus redes sociales recalcando que lo ocurrido en plena carrera no fue intencional.

“Para asegurar que las botellas estén frescas, son empapadas en agua, lo que hace que estén resbaladizas”, partió señalando Amdouni, según replica Runners World.

“Sin embargo, está claro que intenté coger una desde el principio de la fila, pero se resbalaron tan pronto como los toqué”, agregó el europeo.

Cabe recordar que Amdouni terminó la Maratón de Tokio 2020 en el lugar 17°, a 5:55 minutos del ganador, el keniano Eliud Kipchoge.

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW

— Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021