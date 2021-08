Lo más antideportivo de Tokio 2020: la bajeza del francés Morhad Amdouni en plena Maratón

La prueba de Maratón se robó las miradas en el último día de Tokio 2020, con la tradicional carrera de 42 kilómetros que fue ganada por el keniano Eliud Kipchoge.

Sin embargo, uno que también acaparó la atención, y no precisamente por su desempeño, fue el francés Morhad Amdouni.

De acuerdo a Yahoo Sports, el galo fue captado realizando un gesto antideportivo que ha generado el repudio de fanáticos y deportistas por lo bajo que cayó para intentar sacar ventajas.

En el kilómetro 28 de la carrera, cuando los casi 30º grados y 70% de humedad causaban estragos entre los atletas, el francés tomó una botella de agua en un punto de hidratación y botó el resto para que los demás competidores no pudieran beber el líquido.

Pese a que los asistentes intentaron reponer los envases, los corredores que venían detrás de Amdouni no pudieron hidratarse y miraron atónitos al francés tras su “estrategia”.

El atleta australiano Ben St Lawrence fue uno de los que criticó al francés, publicando el momento en sus redes sociales y preguntando “¿cuáles son sus pensamientos sobre Amdouni tirando una fila entera de botellas de agua antes de agarrar la última?”.

Vale mencionar que la treta del galo no le sirvió de mucho, ya que terminó 17º en la clasificación, a 5:55 minutos del ganador Eliud Kipchoge.

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW

— Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021