Entre la ilusión y las ansias: la fe de Carla Guerrero para el debut olímpico de La Roja femenina

Carla Guerrero, pieza clave de la defensa de la selección chilena femenina, anticipó lo que será el estreno del combinado que dirige José Letelier en los Juegos Olímpicos de Tokio, programado para el miércoles 21 de julio ante Gran Bretaña en Sapporo.

La ‘Jefa’ habló este lunes, luego de la cuarta jornada de entrenamientos del seleccionado en suelo nipón.

“Estoy un poco ansiosa, porque quiero que empecemos a jugar. Estoy muy contenta de estar aquí, me siento super bien en lo personal y físicamente. Me voy sintiendo mas cómoda con el equipo, creo que el grupo es super bueno, y eso también me hace sentir bien”, indicó de entrada en declaraciones que reproduce la ANFP.

Consultada por lo que busca plasmar en la cita de los cinco anillos, la jugadora de Universidad de Chile declaró que “seguiré haciendo lo que vengo mostrando, mi jerarquía, mi garra. Siempre me he caracterizado por eso y obviamente es lo que voy a demostrar en los partidos. Me siento muy tranquila y confiada en mis capacidades”.

En cuanto a las prácticas realizadas en Sapporo, Guerrero señaló que “los trabajos que estamos haciendo están enfocados en los partidos que vamos a enfrentar. Esta ultima parte se ha trabajado bastante bien, hemos agarrado un poquito mas de confianza, el querer ir un poquito mas arriba, tomar riesgos”.

“En eso nos hemos enfocado ahora y estoy muy contenta. Además, el grupo se ha acoplado muy bien a los trabajos que ha hecho el profe (Letelier)”, sentenció.