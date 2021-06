Arturo Vidal lamentó ingreso de peluquero y aclaró rumores: "Siempre buscan cosas donde no hay"

El volante de La Roja, Arturo Vidal, se refirió el durísimo empate 1-1 ante Uruguay por Copa América, duelo que estuvo marcado por las lesiones en el lado chileno.

“Nos vamos tranquilos, seguimos sumando y mejorando. El punto nos sirve para sumar y estar clasificados… Sabemos que tenemos que mejorar, pero nos vamos tranquilos”, partió diciendo en conversación con DirecTV.

Respecto a los jugadores lesionados, el hombre del Inter de Milan señaló que “es muy difícil el clima acá, la humedad, los jugadores no están acostumbrados, esperamos recuperar a todos los jugadores”.

Por otro lado, Vidal tuvo palabras para la ola de rumores en torno a un acto de indisciplina en la interna y al incumplimiento de la burbuja sanitaria con el ingreso de un peluquero al hotel de concentración.

“En Chile uno ya está acostumbrado, siempre buscan cosas donde no hay, nosotros estamos unidos, sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad, pero estamos muy concentrados y esperamos no equivocarnos”, lanzó.

“Si, eso no se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer. Nos vamos a concentrar en jugar”, sentenció.

Respecto a esos rumores que hablaban de una posible renuncia de Martín Lasarte debido a actos de indisciplina por parte de algunos jugadores, Vidal aclaró que eso es totalmente falso.

“Nunca hubo un problema, es increíble lo que se habla afuera pero estamos muy unidos, lo demostramos contra un rival fuerte”, cerró.