Polémica represa etíope en el Nilo está lista para generar electricidad

La represa construida en el Nilo por Etiopía, a la que se oponen Egipto y Sudán, ya está preparada para empezar a producir electricidad tras haber culminado con éxito una segunda fase de llenado, anunció a la AFP un responsable del proyecto.

“El primer llenado se efectuó el año anterior, el segundo se culminó hoy (lunes) y será anunciado oficialmente hoy o mañana”, aseguró a la AFP este responsable que pidió anonimato.

La cantidad de agua embalsada es suficiente para asegurar la producción de energía, añadió.

La llamada Gran Represa del Renacimiento Etíope (GERD), construida en el curso superior del Nilo Azul, es desde hace tiempo objeto de conflicto con Egipto y Sudán, que temen por sus recursos hídricos.

En julio de 2020, Etiopía anunció haber almacenado 4.900 millones de metros cúbicos de agua y pretendía aumentarlos a 13.500 millones en una segunda fase.

Con esta cantidad ya pueden ponerse a funcionar dos de sus trece turbinas hidroeléctricas, indicó el responsable etíope, aunque no especificó la fecha para iniciar la producción.

El embalse, construido desde 2011 en el noroeste de Etiopía y cerca de la frontera con Sudán, puede contener hasta 74 mil millones de metros cúbicos de agua y tendrá una capacidad de generación cercana a 6.500 megavatios, equivalente a la mitad de la paraguayo-brasileña de Itaipú, en su momento la mas potente del mundo.

El ministro etíope de Agua, Seleshi Bekele, celebró en Twitter el avance: “Se han hecho todos los esfuerzos para permitir que dos turbinas empiecen a generar energía”.

Según Addisu Lashitew, analista de Brookings Institution en Washington, estas dos turbinas podrán aumentar en un 20% la producción nacional de Etiopía, que sufre habitualmente de cortes de electricidad y se ve obligada a racionar su consumo.

Etiopía defiende que el embalse es vital para satisfacer las necesidades energéticas de sus 110 millones de habitantes.

Por su parte, Sudán espera que el complejo sirva para regular sus inundaciones anuales, pero teme los efectos adversos si no hay acuerdo.

En el otro lado de la polémica, Egipto, que depende del río para el 97% de su suministro de agua, ve al proyecto ve como una amenaza para sus recursos.

La Unión Africana amparó discusiones entre las tres partes, pero estas no consiguieron ningún acuerdo.

