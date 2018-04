Matrimonio y AUC: las razones de los chilenos para casarse o postergar el vínculo

Motivos como consolidar la relación, tener hijos, o simplemente por formar parte del plan de vida de la pareja, lideraron las razones por las que los chilenos se casaron entre octubre del 2015 y diciembre del 2017.

Sin embargo, otras razones mencionadas incluyen la presi√≥n familiar o social, as√≠ como el deseo de “hacer feliz al otro”.

En tanto, quedó evidenciado que los chilenos que optan por postergar la decisión lo hacen principalmente con el objetivo de consolidar su propia carrera profesional antes de dar el salto.

Estos son algunos de los resultados publicados por la ONG Activa a raíz de un estudio que busca reflejar, entre otras cosas, por qué se casan los chilenos y el impacto del Acuerdo de Unión Civil desde su implementación.

Adem√°s, se determin√≥ que en promedio las mujeres se casan a los 32 y los hombres a los 35, siguiendo la tendencia que se ha evidenciado durante la √ļltima d√©cada.

En desglose, estos fueron los motivos citados por los consultados seg√ļn la ONG Activa.

Razones para casarse:

РConsolidar la relación (36%)

– Tener hijos (20%)

– Proyecto de vida (15%)

– Hacer feliz al otro (14%)

РPresión social o familiar (12%)

– Otros (3%)

Razones para postergar la decisión:

– Carrera profesional (19%)

РQuerer disfrutar más la soltería (15%)

РProyección estudios (12%)

РNo estar madura la relación (12%)

РSituación económica (9%)

– No estar enamorado (8%)

– No estimarlo necesario a√ļn (8%)

– No estar en los planes de la pareja (7%)

РVínculo matrimonial no resuelto (4%)

РDificultad para deshacer vínculo (3%)

– Otros (3%)