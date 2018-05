Mindfulness: la práctica que te permite meditar en cualquier lugar

No necesitas ponerte en la posici√≥n del indio, ni cerrar los ojos, ni tratar de poner la mente en blanco. El mindfulness o atenci√≥n plena busca la completa consciencia del ser y, si lo logras, obtendr√°s m√ļltiples beneficios.

¬ŅCu√°ntas veces has repetido una conversaci√≥n o una pelea en tu mente? ¬ŅCu√°ntas veces al d√≠a te detienes a pensar c√≥mo est√°s y qu√© es lo que sientes? La mayor√≠a de las personas responder√≠a que muchas a la primera consulta y pocas a la segunda interrogante. Esta costumbre de repensar el pasado y no prestar atenci√≥n al tiempo presente es uno de los causantes del estr√©s del ser humano.

Y ello generalmente porque los seres humanos tienen su mente en el tiempo pasado o en el futuro, pero rara vez disfrutan lo que están pasando en este momento. Para gozar y estar conscientes de nuestro presente, el mindfulness, uno de los tipos de la meditación, es de gran ayuda.

‚ÄúTenemos que estar conscientes de nuestro presente. Es necesario entender que no importa lo que me pase, sino que lo importante es que me doy cuenta. El mindfulness se trata de ir conociendo, desarrollando y reencontrando un estado de claridad mental en que la atenci√≥n se enfoca fundamentalmente el momento presente. El presente es lo √ļnico que tenemos, lo √ļnico que realmente est√° pasando‚ÄĚ, explica Marcela Richaud Romo, docente del Diplomado en calidad de vida y bienestar psicosocial que dictar√° la Universidad del Pac√≠fico a partir de julio de este a√Īo.



El mindfulness tiene sus or√≠genes en la meditaci√≥n del oriente, la que por movimientos sociales como la ‚Äúrevoluci√≥n de las flores‚ÄĚ o simplemente los hippies, se traslad√≥ a Europa (principalmente a Francia e Inglaterra) y luego lleg√≥ a Estados Unidos, donde se ahond√≥ m√°s en la t√©cnica y se dio origen a bastantes tipos. El mindfulness se atribuye al estadounidense Jon Kabat-Zinn, quien escribi√≥ varios libros sobre el tema.

‚ÄúEl objetivo del m√©todo de la Atenci√≥n Plena (o mindfulness) es que los seres humanos nos podamos mirar de una manera distinta, m√°s profundamente, conocernos y entender que estamos conectados con todos y todo. Los seres normalmente estamos centrados en los datos y en los conceptos, olvidando o no prestando atenci√≥n a toda la informaci√≥n que nos da el cuerpo y los sentidos. Es s√ļper importante tomar conciencia de nuestro cuerpo, emociones y sentidos. Si yo no me doy cuenta que estoy estresado, angustiado o que algo me duele, eso va a estallar peor despu√©s‚ÄĚ, indica Richaud, Diplomada en Psicoterapia y Meditaci√≥n.

Todos pueden hacer mindfulness, lo que ayuda a focalizarse en el presente, a estar consciente del aqu√≠ y ahora, sin olvidar los sentidos y los signos que entrega el cuerpo. ‚ÄúNo se debe plantear que hay que aprender a hacer mindfullness como si fuera algo externo al ser humano. Al contrario, el estado de Atenci√≥n Plena est√° en cada uno de nosotros. La idea es reencontrarse con algo que ya est√° en el interior, redescubriendo la capacidad que todos tenemos de contacto, de cuidado y de mirar a otros desde el coraz√≥n‚ÄĚ, asegura la especialista en este tipo de t√©cnicas.

Para practicar mindfulness no es necesario sentarse en una posici√≥n especial, cerrar los ojos o hacer otro tipo de acciones que com√ļnmente est√°n asociadas a la meditaci√≥n tradicional. Con esta t√©cnica solo importa que cada uno se conecte consigo mismo y que la mente permanezca en el presente, eliminando pensamientos de tiempos pasados o futuros.

‚ÄúEsta pr√°ctica se centra en que la persona est√° en contacto con el cuerpo y mentalmente con la respiraci√≥n. La respiraci√≥n es algo que todos hacemos, que ocurre sin que nos detengamos a darnos cuenta de ella. El entrenamiento de la Atenci√≥n Plena puede comenzar con la pr√°ctica de la simplificaci√≥n y estrechamiento de nuestro foco atencional, dirigi√©ndolo en exclusividad hacia algo como la respiraci√≥n, las posturas corporales o una actividad concreta‚ÄĚ, indica Richaud, experta en t√©cnicas de autocuidado.

No importa si est√°s parado, sentado o recostado. Lo relevante del mindfulness es el enfoque y orden que das a los pensamientos. De hecho, existen hasta aplicaciones disponibles en Android e iOS que prometen ayudar a las personas a practicar la ‚Äėconsciencia plena‚Äô, entre las que se cuentan Headspace, Smiling Mind y Mindfulness Daily.



‚ÄúEl prop√≥sito de esto es que la persona pueda enfocar su mente en algo de manera disciplinada. Los seres humanos estamos entrenados en seguir nuestros pensamientos sin ning√ļn orden ni sentido, ya que continuamente saltamos de una idea a otra. Con la observaci√≥n deliberada de la respiraci√≥n, por ejemplo, podemos adiestrar a la mente de modo que permanezca en el aqu√≠ y el ahora, atendiendo a cada inspiraci√≥n y expiraci√≥n en lugar de divagar, dando saltos de un pensamiento a otro‚ÄĚ, afirma la psic√≥loga.

As√≠, en un modo de atenci√≥n plena, el ser humano podr√≠a conocerse m√°s profundamente, identificando ciertos ‚Äėpilotos autom√°ticos‚Äô que tiene casi completamente asimilado. ‚ÄúSe trata de reconocer nuestros pensamientos habituales y autom√°ticos. El cultivo del mindfulness permite la eliminaci√≥n de las secuencias autom√°ticas con las que tendemos a funcionar normalmente, que no nos permiten cambiar lo que queramos, como conductas y actitudes determinadas‚ÄĚ, indica finalmente Marcela Richaud Romo, docente del Diplomado en calidad de vida y bienestar psicosocial.