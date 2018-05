La vida del hombre tras “El Fritanga”, el youtuber del momento

Uno de los √ļltimos personajes que ha causado furor en las redes sociales recientemente es Felipe Urra, m√°s conocido como “El Fritanga”.

El joven copiapino de 24 a√Īos se ha vuelto viral con divertidos videos contando sus diversas actividades, los cuales ha subido a Youtube, Facebook e Instagram, logrando as√≠ ganar miles de fan√°ticos.

Si bien las an√©cdotas son altamente conocidas en el ciberespacio, el comienzo en las redes sociales del tambi√©n llamado “Ojitos de Piscina” o “El Reptiliano” es un misterio para muchos.

En una entrevista con el Diario Atacama, Urra revel√≥ que todo comenz√≥ cuando un amigo le aconsej√≥ publicar sus registros en redes sociales porque “era buena onda” y las personas lo iban a seguir: hoy acumula 34 mil suscriptores en Youtube, m√°s de 140 mil seguidores en Instagram y casi 20 mil seguidores en su perfil de Facebook.

“Me gusta grabar el d√≠a a d√≠a, payaseando. En todo caso ‘El Fritanga’ es un personaje, yo en el diario vivir no soy as√≠, soy m√°s tranquilo, cuando veo chiquillos que est√°n en mi misma onda me pongo m√°s ‘pelus√≥n’”, aclar√≥ Felipe.

Si bien ha disfrutado de la exposici√≥n, espera que esto no le juegue en contra. Adem√°s, se√Īal√≥ que no le gustar√≠a convertirse en una mala influencia para los m√°s peque√Īos. “Me ando cuidando, no quiero mostrar la hilacha”, coment√≥.

Adem√°s, Urra indic√≥ que sus apodos tienen significados. “El Fritanga”, por su amor a la comida; “Ojitos de Piscina” por el tono azulado de sus ojos; y “El Reptiliano” por su inter√©s por los reptiles. “No le hacen mal a nadie, se paran en una ramita y comen bichos”, explic√≥.

Respecto a sus quehaceres, actualmente Felipe se encuentra terminando la ense√Īanza media y revela que quiere seguir estudiando en la educaci√≥n superior para ser un profesional. Tambi√©n, para compatibilizar estas actividades, trabaja media jornada.

Finalmente, con la popularidad que ha ganado en redes sociales tambi√©n han llegado cr√≠ticas, pero han sido sus amigos y familiares quienes lo han apoyado en este sentido. Y, como una forma de agradecerles, √©l promociona sus emprendimientos en sus videos.“De eso se trata esto, de tirar para arriba a la gente del pueblo, a los que trabajan, eso es lo que me gusta”, concluy√≥.

A continuaci√≥n te dejamos un compilado de algunos de los videos de ‘El Fritanga’.