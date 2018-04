La contundente reflexión española sobre los niños "malcriados" que aplica para Chile

Una contundente reflexi√≥n sobre mala crianza de los ni√Īos se viraliz√≥ en Espa√Īa durante los √ļltimos d√≠as. En el escrito, expuesto en la sala de espera de un hospital, su autor se refiere en t√©rminos cr√≠ticos sobre las costumbres que tienen los menores de edad hoy en d√≠a y c√≥mo sus padres las avalan.

“Ni√Īatos de 10 a√Īos con tel√©fonos m√≥viles, cr√≠as de 15 con extensiones de pelo de, imberbes de 18 con autos, gafas de sol de cientos de euros, pantalones de grandes marcas, zapatillas de 150 euros y estudiantes que se pagan unos viajes al extranjero a pa√≠ses donde sus padres no ir√°n jam√°s en la vida”, fue parte del escrito.

La publicaci√≥n fue subida a su cuenta de Facebook por la usuaria Erun Pazos, quien ley√≥ detenidamente el texto mientras esperaba por una consulta m√©dica en el hospital de Seixo (Mar√≠n, Espa√Īa).

Este posteo en redes sociales ha sido compartido 88 mil veces por otros usuarios de Internet, también cuenta con 4.500 Me Gusta y posee más de 400 comentarios, la mayoría encontrando la razón a las palabras de la autora.

“Les damos la libertad de decidir que no tuvimos, les damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas m√°s cosas que nosotros solo pudimos so√Īar, esa es la buena educaci√≥n, lo dem√°s es malcriarlos y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivir√°n m√°s acomodados de ni√Īos que de adultos” concluy√≥ la nota.

Cabe se√Īalar que en los comentarios de la publicaci√≥n, cientos de personas criticaron el modo de actuar de muchos ni√Īos y adolescentes, quienes “mantienen muchas posesiones materiales a costa de sus padres”.