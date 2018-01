Jóvenes peruanos recibieron al Papa con canción de popular videojuego online

Sábado 20 enero de 2018 | Publicado a las 13:57

El jueves pasado el papa Francisco se despidió de Chile para iniciar su visita en el país vecino, Perú, en el que fue recibido por la comunidad católica peruana.

Es así como, dentro de su agenda, el líder católico tenía previsto visitar la ciudad amazónica Puerto Maldonado, en la que fue recibido con un particular baile de un albergue infantil que no pasó desapercibido entre los fanáticos de los videojuegos.

Los jóvenes prepararon un número artístico vestidos de aborígenes, presentación que abrieron usando la canción “Lament of the Highborne” del videojuego online World of Warcraft (WoW).

Así lo notaron algunos televidentes gamers que se encontraban viendo la transmisión del paso de Francisco por el país peruano.

Hay que recordar que el Papa llegó a Perú este jueves a las 16 horas y su visita se extenderá hasta el domingo.

Aquí puedes revisar la canción original: