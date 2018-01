Peluquera consigue muchos clientes tras impactar con su peinado en foto policial

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 11:28

La curiosa historia de Shia Yearwood es una muestra que hasta las situaciones más complejas pueden tener un lado positivo.

De acuerdo al portal de contenidos virales Buzzfeed, la mujer de 24 años y el padre de sus dos hijos recientemente terminaron su relación, y presentaron órdenes de restricción de acercamiento el uno contra el otro.

Tras eso, el hombre la denunció de violar esta medida, por lo que ella voluntariamente se entregó a la policía el pasado 3 de enero.

Yearwood -oriunda de Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos)- asegura que trataba de ver a uno de sus hijos, que estaba con los padres de su ex, cuando la acusaron de violar la orden de restrición.

Fue así como su foto policial o mugshot fue publicada en una cuenta de Twitter llamada @CharlotteMugs. Sin embargo, nadie se fijó en la infracción que había cometido, pues estaban más interesados en otra cosa.

SHIA MILAN YEARWOOD got their #mugshot posted to Charlotte Mugshots https://t.co/huzylGYJ8m pic.twitter.com/YloQz5B779 — Charlotte Mugshots (@CharlotteMugs) January 3, 2018

Lo único que querían saber algunos, era quién había hecho el increíble peinado que lucía la chica. Tanto fue el revuelo causado, que la imagen se volvió viral.

“¿Quién la peinará?”, “Amo sus trenzas”, “Ok, pero, ¿quién te peina?”, “este es el mugshot más hermoso que haya visto en mi vida”, “Amo su pelo”, fueron sólo algunos de los comentarios que aparecieron en la red de microblogging.

Según contó Yearwood a BuzzFeed, fue su abuela quién le enseñó a trenzar el cabello cuando sólo tenía 7 años. “Ella tuvo un accidente automovilístico cuando yo era chica y no podía usar sus manos como solía hacerlo, así que me enseñó”, dijo.

La mujer afirmó que hace unos 5 años se dedica a trenzar cabellos de manera profesional, atendiendo a sus clientas en su propia casa. “Las clientas prefieren estar en un entorno más personal que en una tienda a veces”, expresó. Además, indicó que incluso ha viajado con algunas.

Luego de que su imagen se viralizara, Yearwood decidió tomar la situación como una oportunidad laboral y comenzó a promocionar su negocio Braid By Shia entre quienes preguntaron por sus trenzas, lo que le significó un aumento considerable de sus clientes.

La joven asegura que actualmente tiene su agenda llenísima de citas con nuevas clientas.

Eso sí, reconoce que el haberse vuelto viral ha sido un poco extraño y abrumador. “Es más vergonzoso porque no es que me volviera viral sola. Estoy en una foto policial, por lo que alguna gente podría cambiar su imagen de mi, y eso es lo único que no me gustó”, confesó.

Sin embargo, ella dijo que decidió tomar esta situación como una forma de mostrarle a la gente que “no importa por lo que pasé, (porque) terminé en la cima”.

“Tomé un momento negativo de mi vida y una situación negativa e hice que fuera lo mejor posible”, dijo.

A continuación puedes ver parte del trabajo de Shia.