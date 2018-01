Fotógrafo británico capta imagen de paisaje en el lugar y momento preciso: se vuelve viral

Todos se han esforzado alguna vez por lograr la foto perfecta y generalmente se necesitan más de un par para llegar a ella.

Pero a veces en esos momentos agridulces donde por fin hemos conseguido lo que buscabamos o algo cercano, puede que te encuentres con sorpresas en las imágenes que ni siquiera notaste al momento de realizar la captura.

Gavin Best y sus compañeros se imaginaban un paseo de fin de año por Belfast (Irlanda del Norte), y no pudo resistirse a tomar una fotografía del paisaje para compartir con sus amigos.

Y su resultado fue bastante bueno. Hay algunas colinas, un cielo bonito y otras partes pintorescas típicas de una imagen de la naturaleza. Así que se sintió orgulloso de compartirla con sus amigos y seguidores en Twitter.

Pero luego de una mirada más detallado, el piloto de 43 años notó que no todo era lo que parecía. A lo lejos, probablemente tomando su propia foto cuidadosamente preparada para Snapchat, alguien está haciendo un salto de estrella, es decir, con sus brazos y piernas abiertos mientras se eleva.

Probablemente no lo notes al principio, pero después de unos segundos de seguro lo encontrarás:

Según una entrevista concedida al periódico británico The Mirror, Gavin no podía creer las posibilidades de que hubiera capturado ese momento preciso.

“Cuando miré las fotos después en mi teléfono móvil no detecté nada, fue solo unos días más tarde cuando estaba mirándolas en mi computador portátil que noté algo allí, así que las amplié con zoom”, relató.

“Pensé que era una gran coincidencia que hubiera capturado ese momento exacto. Ni siquiera me había dado cuenta de que había alguien allí cuando tomé la fotografía”, agregó. “Por pura casualidad, el momento fue perfecto y creó una foto divertida”.

Gavin publicó la foto en Twitter y ya ha acumulado más de 1.900 “Me gusta”. “Publiqué la foto en Twitter porque pensé que era un poco especial y que valía la pena compartirla”.

Sería muy divertido que el autor de la captura se encontrara con el tipo que le permitió tener este gran acierto fotográfico, ¿no les parece?

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How's that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz

— Gav (@bestgav) 7 de enero de 2018