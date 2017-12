"Profe" de ciencias explica su llanto al ver a exalumno: "No saben lo bacán que me siento"

Sábado 23 diciembre de 2017 | Publicado a las 23:56 · Actualizado a las 10:09

El reconocido divulgador científico y doctor en biología celular, Gabriel León, relató un breve reencuentro con uno de sus exalumnos de la carrera de Bioquímica. “Necesito contarles cómo terminé llorando en la plaza Pedro de Valdivia hoy”.

El autor de “La Ciencia Pop” se encontraba en una actividad regalando microscopios plegables de papel, momento en que comenzó la historia que él mismo relató en su cuenta de Twitter.

“Uno de los microscopios de papel que regalé se lo llevó un alumno que tuve en biología celular (primer semestre de bioquímica) hace varios años.

Era el mejor alumno de su promoción. No solo sacó el mejor promedio, sino que además era el que hacía las preguntas más interesantes.

En esa época, quien sacaba el mejor promedio del curso era invitado a una pasantía en mi laboratorio. Un premio que le encantaba a los estudiantes.

Al final de ese año, Cristóbal (así se llamaba mi alumno) me comentó que le encantaba la investigación, pero que quería estudiar Medicina. Así que dio la prueba de nuevo.

Por Facebook me enteré que había entrado a Medicina en la Usach y que le estaba yendo muy bien.

Hoy nos juntamos en la plaza para entregarle su microscopio. Me agradeció y luego me dijo “yo también le tengo un regalo”, y abrió su mochila.

‘Este lápiz me lo regalaron cuando entré a Medicina –sacó una caja Parker– y me acabo de graduar. Quiero que usted lo tenga’. Me quedé helado.

‘Fue el mejor profesor que tuve y el más importante en mi carrera. Gracias, profe’. Lo abracé casi sin decir nada y nos despedimos.

Caminé unos metros y me senté en una banca… Y así fue como terminé llorando en plena plaza. Ser “profe” es tremendo. No saben lo bacán que me siento 🙂“.

Gabriel León se ha dedicado el último tiempo a acercar la ciencia a la comunidad, a través del relato de las historias que ocurren tras la aparentemente fría actividad de los científicos en su laboratorio. Actualmente es columnista habitual del Expreso Bío Bío.

Revisa aquí la historia en Twitter.