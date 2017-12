La vulgar broma de un repartidor de Pizza Hut en EEUU que acabó con su despido

Una pizza debiera ser sinónimo de algo muy rico, que huele delicioso y se ve exquisito. Sin embargo, las ocurrencias de algunas personas pueden echar a perder lo anterior sin remedio.

Fue justamente lo que hicieron unos niños de 12 y 15 años de de Stafford, Virginia (EEUU), que tuvieron la ocurrencia de ordenar una pizza online, con la indicación de que la caja llegara con una broma por escrito.

La madre de los niños, cuyo nombre se desconoce, contó que sus hijos efectivamente hicieron el pedido con una broma, pero resulta que ésta se pasó de vulgar.

“¿Qué tienen en común un repartidor de pizza y un ginecólogo?”. decía la caja de pizza, según informó el portal informativo en español, Huffington Post.

Si bien en un principio se negaron a difundir la respuesta, luego compartieron la imagen de la caja en Twitter. Y la respuesta era: “Ambos tienen que olerla, pero ninguno de ellos se la come”.

Por supuesto la clienta no se esperaba una broma tan inapropiada. “Hay un momento y un lugar para todo, pero no se encuentran en mi pizza”, contó la mujer al periódico. Agregó que “es una lección aprendida”.

La trabajadora llamó para disculparse, y le manifestó que esperaba que no la despidieran, sin embargo igual perdió su trabajo.

Los internautas no están de acuerdo con la decisión de la cadena de pizzas, por lo mismo recurrieron a la un página de Facebook del restaurante para pedir #JusticeForPizzaGirl (Justicia para la chica de la pizza).

“Qué vergüenza que Pizza Hut despida a alguien por hacer algo que pidió el cliente”, dice uno de los comentarios.

“La clienta no especificó qué tipo de broma quería. Además, debería dejar que la repartidora hiciera su trabajo. Si quieren una broma, que se vayan a ver unos monólogos mientras se comen su pizza. La chica repartidora no hizo nada mal. En este caso, los clientes deben tener cuidado con lo que piden. Se pasaron con lo de despedir a un empleado por eso”, opinó otro.

What would you do if you got this joke in your pizza box? This mom complained and the @pizzahut worker was fired even though the customer asked for a joke in their online order. Now mom's being cyber bullied. pic.twitter.com/sxhirwvYiW

— Q McCray (@ABC7Q) 15 de diciembre de 2017